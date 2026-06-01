"Un dispositif exceptionnel pour les supporters" : le Standard prolonge un partenariat pour quatre saisons

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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"Un dispositif exceptionnel pour les supporters" : le Standard prolonge un partenariat pour quatre saisons
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Le Standard de Liège a annoncé ce lundi la prolongation de son partenariat avec Circus Daily pour les quatre prochaines saisons. Une nouvelle commentée par le CEO des Rouches, Giacomo Angelini, et par la porte-parole de Circus Daily, Charlène Renier.

Dans un communiqué publié ce lundi, le Standard a annoncé la prolongation de son partenariat avec Circus Daily pour les quatre prochaines saisons. "Circus Daily confirme ainsi son engagement durable aux côtés des Rouches et renforce son statut de partenaire local majeur. Cette prolongation témoigne de la relation de confiance qui unit les deux institutions ainsi que de leur volonté commune de continuer à faire rayonner Liège", écrit le Matricule 16.

"Pour célébrer cette nouvelle étape, le Standard et Circus Daily s'associent autour d'une série d'initiatives exclusives qui rythmeront la pré-saison 2026-2027. Les supporters pourront ainsi profiter d'un dispositif exceptionnel imaginé par Circus Daily pour accompagner le lancement de la nouvelle campagne", peut-on lire dans le communiqué.

Et comment se matérialisera ce dispositif ? "Au programme : des annonces exclusives, des interviews inédites, des contenus immersifs au plus près de l'équipe et des rendez-vous destinés à faire vivre aux supporters les coulisses de la préparation estivale. Point d'orgue de cette pré-saison : le prestigieux match de gala face à la Juventus, un événement qui s'annonce déjà comme l'un des temps forts de l'été à Sclessin."

Le Standard et Circus Daily heureux de prolonger leur partenariat

Une prolongation commentée par le CEO des Rouches, Giacomo Angelini. "La fidélité et l'engagement de Circus Daily à nos côtés sont une marque de confiance dont nous sommes particulièrement fiers. Cette prolongation ouvre un nouveau chapitre de notre collaboration et nous nous réjouissons de poursuivre ensemble cette aventure au service du Standard, de ses ambitions et de ses supporters."

Ainsi que par la porte-parole de Circus Daily, Charlène Renier. "Nous sommes particulièrement heureux de prolonger notre partenariat avec le Standard de Liège, une institution emblématique qui partage avec Circus Daily des valeurs de passion, d'engagement et de proximité avec son public. Cette collaboration nous permet de continuer à proposer à nos lecteurs un contenu sportif de qualité, au plus près de l'actualité et des émotions qui font vivre le sport au quotidien."

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