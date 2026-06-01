C'est officiel : un nouveau visage dans le staff technique du Sporting Charleroi

Présent au club depuis trois semaines, Loris Viroux a été présenté en qualité de nouveau responsable de la méthodologie du Sporting Charleroi, ce lundi. Il arrive tout droit de la RAAL La Louvière.

C'est une information dont nous vous parlions il y a quelques jours. Elle est désormais officielle. Loris Viroux est le nouveau responsable de la méthodologie du Sporting Charleroi.

"Il est passé par le RFC Seraing et plus récemment par la RAAL La Louvière, où il occupait les fonctions de responsable de la méthodologie sportive et coach de l’équipe U23 (D3 ACFF)."

"Loris apportera toute son expertise et ses compétences au service du club afin d’implémenter minutieusement et au quotidien auprès des différents staffs la philosophie sportive du club", écrit le club carolo dans son communiqué.

Loris Viroux quitte la RAAL pour Charleroi

Loris Viroux rejoint donc le staff technique des Zèbres, malgré l'incertitude planant toujours autour de l'avenir de Mario Kohnen. L'Eupenois a montré ses qualités en cette fin de saison, mais d'autres pistes sont également explorées par la direction sportive et son fer de lance, Nicolas Frutos.

Un Nicolas Frutos que Loris Viroux retrouvera donc à Charleroi, les deux hommes ayant travaillé côte à côte il y a peu du côté de l'Easi Arena. Avec, bientôt, des retrouvailles avec Frédéric Taquin, évidemment cité à Charleroi depuis son départ de la RAAL ? Seul l'avenir nous le dira.



