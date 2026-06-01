OFFICIEL : Sébastien Pocognoli est limogé par l'AS Monaco

Sébastien Pocognoli n'est officiellement plus l'entraîneur de l'AS Monaco. Le club français a annoncé le licenciement du tacticien belge ce lundi.

La nouvelle avait déjà été dévoilée dans la presse française il y a plusieurs jours, mais l'information est désormais confirmée. "L’AS Monaco annonce la fin de la collaboration avec Sébastien Pocognoli au terme de cette saison 2025-2026", écrit le club monégasque dans un communiqué. "Le Club souhaite remercier Sébastien Pocognoli et son staff pour leur engagement total avec l’AS Monaco, et leur souhaite le meilleur pour la suite."

Sébastien Pocognoli avait quitté l'Union Saint-Gilloise en octobre dernier pour se lancer dans le plus grand défi de sa carrière d'entraîneur à l'AS Monaco. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Le natif de Seraing n'a pas réussi à qualifier son équipe pour la Ligue des champions, ce qui était l'objectif principal. L'objectif du club français était de terminer dans le top 3 afin d'obtenir un ticket direct pour la plus prestigieuse des compétitions.

L'AS Monaco a terminé sa saison à la septième place de la Ligue 1 avec 54 unités, à sept points du top 3. Les Monégasques se sont tout de même qualifiés pour les barrages de la Conference League. En Coupe de France, les hommes de Sébastien Pocognoli ont été éliminés en 1/8e de finale face à Strasbourg (3-1).

Le bilan de Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco

L'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise a au total été sur le banc de l'AS Monaco lors de 38 rencontres. Son bilan est le suivant : 16 victoires, 9 nuls et 13 défaites. Le club monégasque a clairement fait preuve de résultats en dents de scie depuis la nomination de Sébastien Pocognoli.



Pocognoli a connu la plus lourde série de défaites de l'histoire du club avec 7 défaites en 8 matchs de championnat en janvier dernier. Plus tard dans la saison, l' AS Monaco était parvenu à bien redresser la barre en s'imposant sept fois d'affilée en Ligue 1, mais cela n'a pas suffi pour assurer une qualification pour la Ligue des champions.



Le successeur de Sébastien Pocognoli devrait être Filipe Luís. L’entraîneur et ancien joueur de Chelsea et de l’Atlético Madrid, notamment, aurait donné son accord à Monaco.