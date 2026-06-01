Antoine Sibierski prend une décision forte : ces deux joueurs peuvent quitter Anderlecht

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Antoine Sibierski prend une décision forte : ces deux joueurs peuvent quitter Anderlecht
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Antoine Sibierski fait le ménage au sein de l’effectif du Sporting d’Anderlecht. Alors qu’ils étaient pressentis pour rester, Moussa Diarra et Mathys Angély ne sont pas conservés par le directeur sportif français, et vont donc retourner dans leur club respectif.

Antoine Sibierski tranche ses premiers dossiers en qualité de directeur sportif du Sporting d’Anderlecht. C’est désormais une chose certaine : les options d’achat de Moussa Diarra et de Mathys Angély ne seront pas levées.

Ces décisions s’inscrivent dans l’évaluation de l’effectif actuellement menée par Antoine Sibierski. Le Français veut poursuivre la refonte de la défense cet été et vise l’arrivée de deux nouveaux arrières centraux, rapportent nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws.

Diarra n’a pas totalement convaincu

Moussa Diarra avait été prêté durant le mercato d’hiver par le club espagnol du Deportivo Alavés. Le défenseur malien a directement reçu la confiance du staff et a été titularisé lors de ses quinze apparitions sous le maillot d’Anderlecht.

Grâce à sa présence physique, il a apporté davantage de puissance et d’agressivité à l’arrière-garde. Mais dans la relance, il s’est moins bien intégré au jeu que veut développer Anderlecht. Et quelques moments douloureux sont restés en mémoire.

Diarra a par exemple été exclu en demi-finale de la Croky Cup contre l’Antwerp, et il a aussi commis une grosse erreur sur l’un des buts encaissés lors de la finale perdue face à l’Union. Au final, Anderlecht n’a pas estimé avoir suffisamment de raisons d’activer l’option d’achat d’environ deux millions d’euros pour le défenseur, qui retourne donc à Alavés.

Angély peut également partir

Le même verdict s’applique à Mathys Angély. Le Français de 19 ans était prêté par Wolfsburg et a eu l’occasion de se montrer lors des Champions Play-offs.

Avec le ballon, Angély a régulièrement affiché des choses intéressantes et possède des qualités techniques correspondant au profil recherché par Anderlecht. Défensivement, en revanche, il a encore montré des limites pour le niveau auquel les Mauves veulent rivaliser.

Lors de plusieurs rencontres, il a souffert face à des attaquants expérimentés. Il a notamment marqué un but contre son camp malheureux face au Club de Bruges et a également vécu une soirée compliquée lors du dernier match contre l’Union. Anderlecht a donc décidé de ne pas poursuivre avec le jeune talent.

Grand ménage en défense

Avec les départs de Diarra et d’Angély, le nombre de défenseurs renvoyés dans leur club d’origine continue d’augmenter, puisqu’Anderlecht ne lèvera pas non plus les options d’achat de Coba da Costa et de Mihajlo Ilić.

De quoi libérer de la place derrière pour de nouveaux visages. Antoine Sibierski veut donc renforcer la ligne défensive lors du mercato estival et recherche activement deux défenseurs centraux capables d’apporter une plus-value immédiate à l’équipe première.

Le grand retour de Luis Vazquez

Tous les joueurs prêtés ne disparaissent toutefois pas du paysage. Luis Vázquez figure, pour l’instant, à nouveau sur la liste des joueurs sous contrat à Anderlecht. Getafe a en effet décidé de ne pas lever l’option pour recruter définitivement l’attaquant argentin.

Vázquez reviendra donc à Bruxelles cet été. Reste à savoir s’il fera partie du noyau A la saison prochaine : ce n’est pas encore tranché. Le dossier sera réévalué dans les prochaines semaines.

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