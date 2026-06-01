"C'est clairement l'un des sommets de ma carrière" : Bram Van Driessche, seul arbitre belge retenu pour la Coupe du monde, se confie

Bram Van Driessche est le premier arbitre belge retenu pour une Coupe du monde depuis Frank De Bleeckere lors du Mondial 2010. Sélectionné en tant qu'arbitre assistant vidéo (VAR), il s'est confié chez nos confrères flamands de Het Laatste Nieuws.

Bram Van Driessche a d'abord expliqué comment il a su qu'il allait officier lors de la Coupe du monde 2026 : "J’ai reçu un appel de Jonathan Lardot, notre directeur technique. C’est lui qui m’a annoncé la bonne nouvelle. J’étais alors en pleine préparation d’un match de Conference League, le quart de finale entre le Rayo Vallecano et l’AEK Athènes. Cinq minutes plus tard, le mail officiel est arrivé, mais je devais déjà partir pour le match. J’ai juste eu le temps d’appeler ma femme et mon grand-père avant de me reconcentrer immédiatement sur ma rencontre."

Bram Van Driessche est clairement un spécialiste de la VAR. Il a notamment officié en tant qu'assistant vidéo lors de la finale de la Ligue des champions féminine cette saison. Il s'est véritablement imposé dans cette spécialité : "Il faut d’abord être sélectionné pour participer aux séminaires VAR de la FIFA. Ensuite, je me suis spécialisé dans le VAR au niveau de l’UEFA. À un moment donné, il faut faire un choix : continuer comme arbitre principal ou se concentrer sur le VAR."

"Comme mon parcours sur le terrain n’a pas toujours été simple, j’ai choisi de me spécialiser dans l’assistance vidéo. Ces deux dernières années, j’ai réalisé de bonnes performances et beaucoup progressé. Aujourd’hui, cela porte ses fruits", a-t-il ajouté avant d'affirmer : "C’est clairement l’un des sommets de ma carrière. Mais je ne serai vraiment satisfait que si je réalise également une bonne Coupe du monde."

Bram Van Driessche n’arbitrera pas en tant qu’arbitre principal à la Coupe du monde

Il n'a tout de même pas mis l'arbitrage sur le terrain de côté, mais à la Coupe du monde, il sera uniquement présent en tant qu'arbitre vidéo : "J’aime toujours énormément être arbitre principal. J’ai notamment eu la chance de diriger la finale de la Coupe de Belgique entre l’Union Saint-Gilloise et Anderlecht. C’est ma passion. Mais le VAR me permet d’évoluer au plus haut niveau mondial. Je dois saisir cette opportunité à deux mains. Je suis sélectionné uniquement comme arbitre vidéo et il n’existe aucune possibilité de remplacer un arbitre principal."