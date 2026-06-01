Deux Diables Rouges absents pour le dernier entraînement avant le départ pour la Croatie

Logiquement, Zeno Debast et Leandro Trossard n'ont pas pris part à la dernière séance collective des Diables Rouges sur le sol belge avant le départ pour la Croatie. Romelu Lukaku s'est quant à lui bien entraîné, et Maarten Vandevoordt était également présent.

Ce lundi, les Diables Rouges s'entraînent pour la dernière fois sur le sol belge avant de prendre l'avion direction Rijeka pour y disputer une rencontre de préparation contre la Croatie, ce mercredi 3 juin.

Une séance pour laquelle Rudi Garcia était logiquement privé de deux joueurs. Leandro Trossard, premièrement, qui a disputé la finale de la Ligue des Champions samedi soir à Budapest contre le Paris Saint-Germain, et qui a célébré ce dimanche dans le centre de Londres avec le reste de ses coéquipiers la Premier League remportée par les Gunners.

Quelques jours de repos ont été accordés à l'ailier de 31 ans, rapportent nos confrères de Het Nieuwsblad. Leandro Trossard ne devrait donc pas jouer en Croatie dans deux jours, mais il devrait entrer en ligne de compte pour la dernière rencontre de préparation des Diables, contre la Tunisie ce samedi à Bruxelles.

Trossard et Debast absents, Lukaku et Vandevoordt bien présents

Ce ne sera évidemment pas le cas de Zeno Debast, l'autre absent ce lundi. Le défenseur central du Sporting Portugal est bien arrivé à Tubize, mais il se remet encore d'une blessure au fémur contractée en toute fin de saison avec son club portugais.

L'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht sera du voyage aux États-Unis, mais il ne devrait pouvoir jouer qu'à partir des éventuels seizièmes de finale. De son côté, Maarten Vandevoordt ne montera finalement pas dans l'avion des Diables, mais il était bien de la partie ce lundi, lui qui n'a pas été retenu dans la sélection finale de Rudi Garcia.





Enfin, Romelu Lukaku s'est quant à lui entraîné plus ou moins normalement. L'attaquant du Napoli continue de montrer des signes encourageants après sa saison minée par les blessures. Il ne sera toutefois vraisemblablement pas titulaire contre l'Égypte, le 15 juin.