"Je ne pense pas aux années, je pense au chemin parcouru" : Guillermo Ochoa réagit à sa sélection pour le Mondial

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Le Mexique a dévoilé sa sélection pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet prochains aux États-Unis, au Canada ainsi que dans son propre pays. Présent dans la liste, Guillermo Ochoa s’est exprimé sur ses réseaux sociaux.



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