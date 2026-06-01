🎥 Les Parisiens accueillis en héros dans la capitale française après avoir remporté la Ligue des champions

Les joueurs du Paris Saint-Germain ont été accueillis en héros à Paris au lendemain de leur sacre en Ligue des champions.

La fête était évidemment au rendez-vous à Paris dimanche soir. Dans une ambiance cadrée et festive, Luis Enrique et ses hommes ont pu célébrer avec leurs supporters venus en nombre pour les saluer. Contrairement à la soirée du samedi soir, aucun débordement important n’a semble-t-il été déploré.

Les joueurs ont défilé les uns après les autres, chacun sur la musique de son choix, après un show animé par le DJ et rappeur américain Big Ali, l’auteur-compositeur-interprète, danseur et producteur congolais Fally Ipupa, ainsi que le rappeur français SDM.

🚨🚨 L'ENTRÉE DE DÉSIRÉ DOUÉ 🇫🇷 !!!



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Nasser al-Khelaïfi a adressé un discours aux supporters lors des célébrations : "On a apporté quelque chose de très spécial de Budapest, cette magnifique coupe pour nos supporters. On a beaucoup travaillé pour cela depuis des années. L’année dernière, on a gagné la Ligue des champions, cette année on a fait le back-to-back. On est entrés dans la légende du football. Vous êtes la légende du football. Il faut créer un grand soir du PSG avec les meilleurs supporters au monde. On a construit quelque chose de très spécial."





« ON EST ENTRÉS DANS LA LÉGENDE »



Le discours de Nasser al-Khelaïfi 🇶🇦 au Parc des Princes. ❤️💙 pic.twitter.com/QFg8xk7EOa — Actu Foot (@ActuFoot_) May 31, 2026

Des milliers de supporters pour saluer les champions

Les Parisiens étaient arrivés à Roissy dans l’après-midi. Ils ont ensuite pris la direction de Paris et ont fait leur grande apparition en sortant par le grand portail de l’École militaire. Sur scène, les joueurs ont eu droit à des ovations.

Les doubles champions d’Europe en titre ont ensuite été reçus par Emmanuel Macron à l’Élysée. Très fier des Parisiens, le président français a tenu à faire passer un message suite aux débordements de samedi soir après le sacre du PSG en finale de la Ligue des champions face à Arsenal : "Ça, c’est pas le foot, ça c’est pas le sport, c’est pas ce qu’on aime. On sera intraitables avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça, fini. On en a ras-le-bol."