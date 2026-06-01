L'Union Saint-Gilloise peut être fière : son ancien attaquant a brillé avec l'Allemagne

Portée par un grand Deniz Undav, l'Allemagne a écrasé la Finlande 4-0 en match amical. Un succès rassurant pour la Mannschaft, qui peaufine ses derniers réglages avant de s'envoler pour la Coupe du monde en Amérique du Nord.

L'Allemagne n'a fait qu'une bouchée de la Finlande (ne participe pas au Mondial) ce dimanche soir à Mayence. Pour cet avant-dernier test avant la Coupe du monde, les hommes de Julian Nagelsmann ont plié le match sans forcer. Les attaquants allemands ont régalé le public.

Deniz Undav était en feu contre la Finlande

L'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise a brillé face à la Finlande. L'attaquant allemand a inscrit deux buts et délivré une passe décisive, participant directement à trois des quatre réalisations de son équipe.

L'Allemagne a dû patienter pour prendre l'avantage. Malgré une domination dans la possession et plusieurs situations dangereuses, la Mannschaft a buté sur la défense finlandaise bien regroupée. C'est Undav qui a délivré son équipe.

Wirtz a doublé la mise sur un service de l'ancien Unioniste en deuxième période, qui a ajouté un deuxième but à son compteur. Jamal Musiala a lui aussi participé à la fête en inscrivant le quatrième but allemand.

Brillant à l'Union Saint-Gilloise

Rapatrié par Brighton en 2022 après avoir explosé à l'Union Saint-Gilloise pendant une saison et demie, le joueur a rejoint Stuttgart en 2024 où il a continué de franchir les paliers jusqu'à la sélection allemande.





Un groupe facile sur le papier

L'Allemagne disputera un dernier match amical face aux États-Unis (6 juin) avant d'entrer dans le vif du sujet. La Mannschaft lancera sa Coupe du monde le 14 juin contre Curaçao, qui participe pour la première fois de son histoire à la compétition. Les hommes de Nagelsmann affronteront ensuite la Côte d'Ivoire le 20 juin avant de terminer la phase de groupes contre l'Équateur le 25 juin. Sur le papier, ce groupe est largement à la portée des quadruples champions du monde.