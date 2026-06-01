Les Diablotins face à un gros morceau en demi-finale de l'Euro U17

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Les Diablotins face à un gros morceau en demi-finale de l'Euro U17
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La Belgique connaît désormais son adversaire pour les demi-finales de l'Euro U17. Les hommes de Sven Vermant affronteront la France.

La Belgique s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro U17 dimanche. Les Diablotins sont venus à bout de l'Estonie sur le score de 1-0, ce qui leur permet de terminer premiers de leur groupe, devant l'Espagne, qui les a d'ailleurs battus lors de la deuxième journée de la phase de groupe (0-1). Les Espagnols se sont cependant inclinés lors de la dernière journée face à la Croatie (2-3).

Après avoir perdu contre l'Italie lors de son premier match (1-0), la France s'est ensuite imposée 4-0 contre le Danemark et 5-0 face au Monténégro ce lundi. Les Bleuets terminent deuxièmes de leur groupe derrière les Italiens et affronteront donc la Belgique en demi-finales. De quoi ravir l'entraineur José Alcocer qui a tiré son analyse de la rencontre : "Les garçons ont beaucoup donné sur nos deux premiers matches, on a donc décidé de faire tourner aujourd’hui et de donner leur chance à d’autres, dont trois qui n’avaient jamais été titularisés à ce niveau. Pour autant, notre volonté est toujours la même : mettre du sérieux, appliquer nos principes de jeu et ne jamais sous-estimer nos adversaires."


"Notre première période n’a pas été exceptionnelle, probablement en raison de la chaleur et d’un peu de pression, mais malgré tout nous comptons deux buts d’avance à la pause. Notre deuxième mi-temps a été de bien meilleure facture : les joueurs étaient plus libérés et ont immédiatement sanctionné la moindre baisse de régime adverse. La victoire et la qualification en demi-finale sont de bonnes choses, tout comme le fait que, désormais, tous nos joueurs ont participé à l’Euro."

L'entraîneur de la France évoque la demi-finale entre la Belgique et la France

Comme l'année dernière, la France retrouvera la Belgique au même stade de la compétition. José Alcocer s'est exprimé sur cette rencontre : "Place désormais à notre match face à la Belgique, qui comptera une journée de récupération de plus que nous puisqu’elle s’est qualifiée hier. Nous avons 48h pour récupérer, bien préparer la rencontre et réitérer nos deux dernières prestations de haut niveau."

"C’est une très belle équipe avec de très bons éléments, nous les retrouvons au même stade de la compétition que l’an passé (succès 3-2). Il y a beaucoup de respect et une saine rivalité entre nous, cela devrait être à nouveau une belle confrontation", a-t-il conclu.

La rencontre entre la Belgique et la France se déroulera ce jeudi à 13h30 au Stade de Kadriorg, en Estonie, à Tallinn. Les Diablotins espèrent évidemment parvenir à aller chercher une place en finale, mais la tâche ne s'annonce pas évidente face à une équipe de France qui a fait le plein de confiance lors de ses deux dernières rencontres après s'être inclinée lors du premier match.

L'autre demi-finale de la compétition opposera l'Italie à l'Espagne. La finale se tiendra quant à elle le dimanche 7 juin à 19h00.

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