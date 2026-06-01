"Ce n'est absolument pas une saison réussie" : la déception est grande à Genk

Daan Heymans et Nicky Hayen se sont exprimés à propos de la grande déception du club limbourgeois, passé tout près d'un ticket européen face à La Gantoise.

Daan Heymans a été le premier à réagir dans les coulisses de la Planet Group Arena : "Tout le monde est très déçu. Nous voulions disputer les Champions’ Play-offs, mais nous n’y sommes pas parvenus. Nous avons donc disputé les Europe Play-offs, et on les a joués pour les gagner."

"Nous y sommes parvenus. Ensuite, nous avons eu une semaine supplémentaire pour préparer un match à quitte ou double… Et au final, il n’y a rien. Nous devons être capables de conserver notre avance en prolongation. C’est vraiment dommage et très amer", a regretté Daan Heymans.

"Ce n’est absolument pas une saison réussie. Quand on ne parvient pas à faire basculer un tel match de son côté, cela ne sert à rien. Parfois, on gagne, parfois, on perd. C’était une saison avec beaucoup de hauts et de bas, et malheureusement, elle se termine à nouveau par un bas."

La déception est grande à Genk

L’entraîneur Nicky Hayen a poursuivi : "C’est, comme tout au long de la saison, l’histoire du 'presque'. La déception domine un peu en ce moment. Le penalty ? Si Goore avait frappé, le ballon aurait été bloqué par Kongolo, selon moi."

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"J’ai compris dès le premier corner que tous les duels à 50-50 allaient être sifflés contre nous. À mon avis, certaines mauvaises décisions ont été prises. Pour nous, ce n’est pas une saison réussie. Nous voulions jouer les Champions’ Play-offs et décrocher un ticket européen, mais nous n’y sommes pas parvenus. Nous avons maintenant une année entière pour travailler nos automatismes."