🎥 Amadou Onana surprend avec un morceau pour la Coupe du monde

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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🎥 Amadou Onana surprend avec un morceau pour la Coupe du monde
Photo: © photonews

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Amadou Onana a sorti sa propre chanson pour la Coupe du monde 2026 des Diables Rouges, qui se tiendra cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Le Diable Rouge a publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle on peut l'apercevoir en train de danser sur son propre morceau aux côtés de Diego Moreira et d'Alexis Saelemaekers. Ce n'est pas une surprise : Amadou Onana est passionné de musique et a déjà sorti plusieurs morceaux. Mais il est vrai qu'on ne l'attendait peut-être pas dévoiler une musique sur la Coupe du monde des Diables Rouges.

"Chanson de Coupe du monde 🇧🇪👀 ? Diego Moreira et Alexis Saelemaekers sont chauds", a écrit Amadou Onana avant d'interpeller l'artiste belge Krisy : "On balance ou pas ?" Ce dernier a répondu dans les commentaires de la publication : "Je finis le mix demain chef ! Let’s get it." Plusieurs joueurs belges ont d'ailleurs réagi à la publication de cet extrait de chanson pour la Coupe du monde des Diables Rouges.

Zeno Debast a publié un GIF de la célébration d'Amadou Onana où il met une couronne sur sa tête. Charles De Ketelaere a lui aussi bien apprécié le morceau : "Good vibes (traduit par ondes positives)", a-t-il écrit. "👀❤️‍🔥", a simplement commenté Alexis Saelemaekers.

De nombreux fans apprécient le morceau d'Amadou Onana

Cette vidéo fait évidemment aussi énormément réagir les fans. Nombreux sont ceux à apprécier la chanson d'Amadou Onana. "L'ambiance est bonne en tout cas", "C'est parfait le timing", "Allez paf ça part en sonnerie", "C'est excellent", "Un groupe soudé, une ambiance de fou, vous allez tout casser", peut-on notamment lire dans l'espace des commentaires.

Lors de la Coupe du monde 2026, Amadou Onana sera certainement l'un des joueurs importants pour la Belgique. Le milieu défensif postule clairement à une place de titulaire. Récemment vainqueur de l'Europa League avec Aston Villa, il sort d'une bonne saison, même s'il a connu quelques blessures. Au total, il a pris part à 38 matchs toutes compétitions confondues.

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