Les disparus de Tedesco : présents à l'Euro 2024, ils sont loin de la Coupe du Monde 2026

Romelu Lukaku l'a encore rappelé récemment : Domenico Tedesco avait énormément rajeuni l'effectif en 2024. Dans sa liste pour l'Euro à l'époque, on retrouve des noms qu'on a presque du mal à revoir chez les Diables à court terme.

L'une des missions de Domenico Tedesco à son arrivée à la tête des Diables Rouges était claire : renouveler la sélection, et assurer la transition depuis la fameuse "génération dorée" de 2018. Une mission que le Germano-Italien a peut-être pris trop à coeur, se privant de quelques cadres et chamboulant le noyau au point de le rendre méconnaissable.

Romelu Lukaku le soulignait récemment dans son grand entretien accordé à Het Nieuwsblad et La Dernière Heure : lui et Thibaut Courtois "ne reconnaissaient plus personne" dans le vestiaire. Une petite exagération, mais c'est un fait : Tedesco a appelé énormément de nouvelles têtes et, surtout, il leur a donné leur chance et du temps de jeu.

Du changement depuis l'Euro 2024

Et en deux ans, les choses ont énormément changé. Entre la liste de Tedesco pour l'Euro 2024 et celle de Rudi Garcia pour la Coupe du Monde 2026, on compte en effet 12 changements sur 26, avec notamment une refonte totale au poste de gardien (Casteels, Sels, Kaminski remplacés par Courtois, Lammens et Penders).

Un chiffre très élevé quand on considère que seuls 2 de ces changements sont liés à une retraite internationale (Casteels et Vertonghen). Ce qui frappe, c'est que plusieurs jeunes étaient vus par Domenico Tedesco - et par les analystes voire les supporters - comme le futur de la sélection, et qu'ils en semblent désormais bien loin.



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Johan Bakayoko était ainsi l'une des sensations de l'ère Tedesco, durant laquelle il a cumulé 18 caps et impressionné son monde... avant de disparaître suite à un transfert totalement raté du côté du RB Leipzig. Il n'a pas été appelé une seule fois par Garcia. Même constat pour Orel Mangala, déjà appelé par Martinez mais devenu incontournable sous Tedesco et que les blessures ont ralenti ; au vu de la concurrence, il aura du mal à retrouver un tel rôle chez les Diables.

De Cat et Godts peuvent relativiser leur absence

Le cas de Loïs Openda est un peu spécial, puisque Rudi Garcia a bel et bien donné sa chance à la doublure de Romelu Lukaku, mais que l'attaquant de la Juventus soit absent de la Coupe du Monde 2026 deux ans après avoir débuté le 8e de finale contre la France à l'Euro est un triste constat.

Arthur Vermeeren, lui, n'a que 21 ans et tout le temps du monde devant lui, mais bien peu auraient parié qu'il soit si loin du groupe pour la Coupe du Monde 2026 ; il devra bien choisir sa prochaine destination pour éviter de trop stagner. Enfin, Aster Vranckx, dont Tedesco s'était entiché, a passé la saison dans l'anonymat avec Sassuolo et on l'imagine bien mal retrouver la sélection de sitôt.

Tant de parcours qui font se dire que disputer une grande compétition n'est que rarement synonyme de réussite. Tedesco n'a pas grand chose à se reprocher : à l'instant T, ces choix n'avaient pas été très critiqués. Mais que Rudi Garcia ait privilégié l'expérience et l'harmonie du groupe plutôt que de reprendre Nathan De Cat et Mika Godts pourrait, à moyen terme, être plus bénéfique qu'on le pense...