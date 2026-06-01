Hans Vanaken dévoile son trio idéal au milieu de terrain de la Belgique

Hans Vanaken a rejoint les Diables Rouges samedi avec des ambitions claires en vue de la Coupe du monde. Le capitaine du Club de Bruges espère jouer un rôle important avec la Belgique.

Hans Vanaken est depuis de nombreuses années l’un des joueurs les plus influents du football belge. Au Club de Bruges, il est devenu une véritable icône avec un palmarès impressionnant. Ses sept titres de champion de Belgique et ses trois Souliers d’Or confirment son statut parmi les joueurs les plus marquants de sa génération en Jupiler Pro League.

Pourtant, la situation est bien différente chez les Diables Rouges. Alors qu’il a longtemps été un leader incontestable et un titulaire indiscutable au Club de Bruges, il n’a jamais réussi à s’imposer avec la même évidence en équipe nationale. Malgré ses nombreuses sélections, le milieu de terrain a souvent dû se contenter d’un rôle de remplaçant ou évoluer dans l’ombre d’autres cadres.

Sous les ordres de Rudi Garcia, Vanaken a toutefois obtenu plus d’opportunités. Le joueur est néanmoins conscient que son temps de jeu dépendra fortement des choix tactiques du sélectionneur.

"Pour moi, cela dépendra du fait que Rudi Garcia décide de jouer avec un ou deux milieux défensifs", a expliqué Hans Vanaken à Het Laatste Nieuws. "Cela dépend aussi de l’adversaire."

Le capitaine du Club de Bruges fait ainsi référence à l’équilibre que devra trouver la Belgique durant la Coupe du monde. Face aux grandes nations, les Diables Rouges pourraient privilégier davantage de contrôle et de solidité défensive, tandis que des adversaires plus abordables offriraient plus de place à un milieu porté vers l’attaque.





Une dernière occasion de s’imposer ?

Et c’est précisément dans ce contexte que Hans Vanaken voit sa chance. Selon lui, les Diables Rouges devront parfois prendre le jeu à leur compte et imposer leur domination. Dans ce type de rencontre, un milieu technique et offensif pourrait représenter un atout important.

Lorsqu’il lui a été demandé quel serait son milieu idéal face à un adversaire très regroupé, sa réponse a été immédiate : "Youri Tielemans, Kevin De Bruyne et moi." Avec cette déclaration, Hans Vanaken se positionne clairement comme un candidat à une place de titulaire. À 33 ans, cette Coupe du monde représente peut-être l’une de ses dernières occasions de jouer un rôle majeur avec les Diables Rouges sur la scène internationale.