OFFICIEL : le Standard va affronter un grand club européen à Sclessin cet été

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La saison de Pro League est à peine terminée que le programme de l’intersaison se dessine déjà. Au Standard, plusieurs amicaux de préparation sont déjà au programme, et une affiche de prestige vient officiellement de s’ajouter à la liste : la Juventus se rendra à Sclessin.