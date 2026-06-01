OFFICIEL : le Standard va affronter un grand club européen à Sclessin cet été

Scott Crabbé, journaliste football
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OFFICIEL : le Standard va affronter un grand club européen à Sclessin cet été
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La saison de Pro League est à peine terminée que le programme de l’intersaison se dessine déjà. Au Standard, plusieurs amicaux de préparation sont déjà au programme, et une affiche de prestige vient officiellement de s’ajouter à la liste : la Juventus se rendra à Sclessin.

Nicolas Baccus

Le Standard de Liège affrontera la Juventus à Sclessin le 25 juillet prochain à 20h00 dans un match de gala. Le club liégeois a confirmé la nouvelle ce lundi matin.

Cette rencontre se disputera dans le cadre de la préparation estivale de la saison prochaine. Si vous souhaitez déjà prendre vos tickets, sachez qu'il n'est pas encore possible d'en acheter. "Les places seront mises en vente prochainement", a expliqué le Standard de Liège.

Pour être informé en priorité, le matricule 16 suggère à ses supporters de s’inscrire directement sur son site afin de recevoir une notification lors de l’ouverture de la billetterie officielle.

La saison de Pro League est à peine terminée (et encore, pas pour Genk et La Gantoise) que le programme de l'intersaison se dessine déjà. Au Standard, plusieurs amicaux de préparation sont déjà au programme, une nouvelle affiche vient d'ailleurs de s'ajouter à la liste. Et pas des moindres.

En cette fin de saison, Sclessin pourrait encore recevoir du beau monde grâce au match amical entre le Danemark et la République démocratique du Congo. Si elle a lieu (les Congolais doivent rester à l'isolement suite à l'épidémie d'Ebola au pays), la rencontre sera intéressante entre des Léopards fraîchement qualifiés pour le Mondial et les Danois de Brian Riemer, qui restent une valeur sûre du football européen malgré leur échec dans les qualifications.

Après cela, il faudra se tourner vers le Standard. Comme chaque été, les Rouches commenceront par une tournée de matchs amicaux hors de leurs bases. Mais une rencontre de préparation aura bien lieu à Sclessin.

Et pour le coup, on peut même parler de véritable match de gala. Comme l'écrit le journal Le Soir, c'est la Juventus qui se rendra en principauté pour un petit galop d'entraînement. La date précise de cette affiche n'est toutefois pas encore connue.

Pas une première en amical

Les deux équipes avaient déjà croisé le fer en amical en décembre 2022, lors du stage hivernal. La rencontre s'était soldée par un partage 1-1 : les Rouches de Ronny Deila avaient même ouvert le score sur un but contre son camp de Danilo provoqué par Stipe Perica. La Vieille Dame avait égalisé en deuxième mi-temps sur un penalty concédé par Noë Dussenne. Gageons pour les supporters liégeois que même si elle joue en noir et blanc, la Juventus n'ira pas planter de drapeau en cas de victoire.

Au-delà de cette affiche, d'autres rencontres de préparation face à des clubs amateurs ont d'ores et déjà été confirmées. Le Standard affrontera notamment Aubel (le 1er juillet) et Verlaine (le 4 juillet).

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