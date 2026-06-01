"Si on gagne le Mondial, je suis prêt à me raser la tête" : Amadou Onana promet une folie en cas de sacre

Amadou Onana s'apprête à disputer sa deuxième Coupe du monde avec la Belgique. Le joueur belge espère disputer le Mondial sans regret et, si les Diables Rouges parviennent à devenir champions du monde, il est prêt à faire une folie.

Pour lui, une bonne Coupe du monde est une Coupe du monde sans regret : "Une bonne Coupe du monde ce serait de ne pas avoir de regret. Car je pense qu’il y a eu un goût d’amertume lors des campagnes précédentes. En 2024, cela avait fait un peu moins mal – même si ce n’était pas agréable d’être sorti par la France – car on n’avait perdu que 1-0 et on n’avait pas démérité."

"Par contre, c’est vrai qu’en 2022, notre élimination dès la phase de poules était assez inattendue. Mais j’espère me servir de cette compétition pour aborder ce Mondial de façon positive;" a-t-il ajouté dans un entretien accordé à nos confrères de Sudinfo.

Rudi Garcia a récemment déclaré que la Belgique avait une ambition sans limite. "Il faut séparer l’objectif de l’ambition. L’ambition, en tout cas la mienne, est sans limite, et c’est ce que je veux inculquer à mes joueurs. On a le droit de rêver, l’ambition c’est ça, aller le plus loin possible dans cette compétition. Et on verra ensuite ce qui se passera", avait-il déclaré dans l'émission Téléfoot.

Comment Amadou Onana interprète-t-il cela de son côté ? "Sur base de mon interprétation personnelle, je pense que ça veut dire que la Belgique a énormément de talents à faire valoir et cette équipe ne doit pas avoir peur d’aller au Mondial. Peu importe quelle équipe on affronte, on doit la regarder droit dans les yeux, on n’a pas à se cacher. On peut faire de très bonnes choses. Tout en veillant à garder aussi les pieds sur terre."

Amadou Onana prêt à se raser la tête si la Belgique remporte le Mondial

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Si la Belgique remporte la Coupe du monde, Amadou Onana est prêt à faire une folie : "Je ne vais pas dire un truc de fou car ce n’est pas impossible non plus. Allez, je me lance : si la Belgique gagne la Coupe du monde, je me rase la tête, chauve, 0 millimètre. Ou bien je me fais une couleur, quelque chose de jamais vu !"