Quelle première saison en Premier League : distinction individuelle de premier choix pour Senne Lammens

Arrivé à Manchester United début septembre en provenance de l’Antwerp, Senne Lammens a remporté le titre de "transfert de la saison" en Premier League. Une belle récompense pour le deuxième gardien des Diables Rouges.

Senne Lammens a couronné sa superbe première saison à Manchester United par une belle récompense individuelle. Le gardien belge était nominé pour le titre de "transfert de la saison" en Premier League et a reçu ce lundi la confirmation officielle : il a devancé la concurrence.

Le club mancunien a relayé la nouvelle avec fierté via ses canaux officiels. Les supporters pouvaient voter via le site de la Premier League et le verdict est clair. Lammens a notamment devancé João Pedro, Granit Xhaka, Rayan Cherki, Adrien Truffert, Viktor Gyökeres, Antoine Semenyo et Dominic Calvert-Lewin.

Difficile de contester ce prix, Outre-Manche. L’impact de Lammens s’est fait sentir dès ses débuts lors de la 7e journée, face à Sunderland, avec une première clean-sheet et une victoire 2-0.

En 32 matches de Premier League, il a réalisé 79 arrêts et a signé huit clean sheets. Sky Sports a encore ajouté quelques chiffres impressionnants : Lammens a empêché davantage de "buts attendus" que n’importe quel autre gardien de Premier League : 6,39.

La valeur de Senne Lammens en pleine expansion

Le sélectionneur des Diables Rouges, Rudi Garcia, l’a intégré à sa sélection pour la Coupe du monde, alors que Lammens avait déjà fêté sa première sélection plus tôt dans la saison contre le Liechtenstein. Le natif de Zottegem, en Flandre-Orientale, a aussi gardé les buts en mars face aux États-Unis. Sur ces deux rencontres, il a encaissé deux buts, tous deux contre les USA.





Ce n'est que le 1er septembre dernier que le portier désormais âgé de 23 ans avait quitté l'Royal Antwerp FC pour Manchester United, qui avait alors déboursé 21 millions d’euros pour s'attacher ses services. Depuis, sa valeur marchande a atteint 30 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt.