Adversaire des Diables Rouges, l’Iran dévoile sa liste pour la Coupe du monde… avec des visages familiers

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Adversaire des Diables Rouges, l’Iran dévoile sa liste pour la Coupe du monde… avec des visages familiers
Photo: © photonews

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Auteur de sept buts toutes compétitions confondues cette saison avec le Standard, Dennis Ayensa fait partie de la sélection de l’Iran, futur adversaire de la Belgique, pour la Coupe du monde 2026.

L'Iran, adversaire que la Belgique affrontera lors de son deuxième match le 21 juin au SoFi Stadium d'Inglewood (Los Angeles), vient d'annoncer sa sélection finale pour la Coupe du monde 2026. 

Le petit nouveau est loin d'être inconnu pour nous, suiveurs du championnat de Belgique, puisqu'il n'est autre que Dennis Ayensa... Dargahi, attaquant du Standard de Liège. 

Déjà appelé lors de la trêve du mois de mars pour prendre la température du groupe et régler de dernier détails aministatifs, le natif de Bonn en Allemagne faisait partie de la liste préliminaire élargie à trente joueurs, est figure donc bien dans le groupe des 26 qui s'envoleront vers l'Amérique du Nord dans le contexte géo-politique que l'on connaît. 

La sélection de l'Iran, avec Ayensa mais sans Sayyadmanesh

Dennis Ayensa n'est pas le seul visage familier de cette liste, dans laquelle on retrouve également Ali Gholizadeh (ex-Charleroi), Alireza Beiranvand (ex-Antwerp) ou encore Alireza Jahanbakhsh, de Dender. 

A noter qu'Allahyar Sayyadmanesh, dont le départ de Westerlo a été annoncé il y a quelques jours, est absent pour "des raisons politiques". Le star de la sélection se nomme Mehdi Taremi, attaquant de l'Olympiakos.

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