La fédération argentine et son président mis en examen : gros troubles à moins de trois mois du Mondial

Moins de trois mois avant la Coupe du monde, la Fédération argentine de football (AFA), ainsi que cinq de ses dirigeants, dont le président Claudio Tapia, est mise en examen pour évasion fiscale. L'AFA fait déjà l'objet d'une enquête depuis 2017 pour des faits présumés de blanchiment d'argent.

Championne du monde 2022 au détriment de la France en finale, l'Argentine vit une période trouble sur le plan footballistique. Son président de la Fédération, Claudio Tapia, vient en effet d'être mis en examen pour évasion fiscale, rapporte l'Agence France Presse.

Une mise en examen qui fait suite à une plainte déposée par le fisc argentin, qui accuse la Fédération de ne pas avoir payé des impôts et des cotisations sociales pour un préjudice total estimé à 19 milliards de pesos, soit environ 12 millions d'euros.

Claudio Tapia, ainsi que quatre autres dirigeants de la Fédération argentine (AFA), avaient comparu le 12 mars dernier devant le juge chargé de l'affaire. Ils ont donc été mis en examen, de même que l'AFA, poursuivie en tant que personne morale.

Le football argentin en plein trouble à moins de trois mois du Mondial

Selon la Fédération, cette manœuvre a été organisée par nul autre que le président ultralibéral Javier Milei, qui fait pression sur le football argentin pour que les clubs, actuellement constitués en ASBL, deviennent des SAS (sociétés anonymes sportives).



Une réforme qui rencontre le rejet des clubs, qui ont d'ailleurs fait grève lors de la neuvième journée de championnat de première division. Objet d'une enquête pour des faits présumés de blanchiment d'argent depuis 2017, la Fédération argentine entre donc dans une nouvelle période trouble, à moins de trois mois de sa défense du titre mondial.