Légende d'Anderlecht et du Beerschot, Juan Lozano victime d'une grave hémorragie cérébrale

Juan Lozano a été victime d'une grave hémorragie cérébrale il y a près de deux mois. Rapatrié à Anvers, l'ancien meneur de jeu du Beerschot et d'Anderlecht ne montre pas encore de signaux très rassurants.

Selon Het Gazet van Antwerpen, l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht et du Beerschot Juan Lozano a été victime d'une importante hémorragie cérébrale il y a près de deux mois, dans son pays d'origine, l'Espagne.

Transféré en Belgique, où il est à Anvers, l'ancien meneur de jeu vivrait une convalescence difficile, où il serait encore surveillé de près par le corps médical.

Devenu une figure emblématique du Beerschot dans les années 1970, il avait notamment remporté la Coupe de Belgique en 1979 avec les Rats avant de s'engager au Sporting d'Anderlecht, après un bref passage aux États-Unis.

Juan Lozano, une figure respectée du monde du football belge

Passé pendant deux saisons au Real Madrid avant d'effectuer son grand retour à Anderlecht, Lozano avait été victime, en 1987, d'une grave blessure causée par le tacle d'Ivan Desloover, qui évoluait alors à Zulte. Une double fracture de la jambe, après laquelle l'Espagnol, aujourd'hui âgé de 70 ans, n'a plus jamais été le même joueur.



Après avoir terminé sa carrière à Alost et Berchem, Juan Lozano reste une personnalité respectée du monde du football belge, lui qui a également remporté deux titres de champion, deux Coupes de Belgique et une Coupe de l'UEFA avec les Mauves, en 1983. Aujourd'hui, son état resterait préoccupant, toujours selon nos confrères de la Gazet van Antwerpen.