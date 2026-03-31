Poursuivi par la justice, Radja Nainggolan brise le silence : "Je voyais les choses différemment"

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Suspecté de blanchiment d'argent dans une affaire de trafic de drogues et renvoyé devant le tribunal correctionnel, Radja Nainggolan reste serein. L'ancien Diable Rouge a évoqué sa situation lors de la présentation de son nouveau podcast.

En janvier 2025, Radja Nainggolan a été arrêté et mis en examen pour participation à une organisation criminelle. L'ancien Diable Rouge est entré dans le viseur des enquêteurs en raison de transactions financières suspectes avec Nasr-Eddine Sekkaki, le frère du célèbre "roi de l’évasion" Ashraf Sekkaki.

Le parquet de Bruxelles a ouvert il y a deux ans une enquête sur une organisation criminelle qui aurait importé de grandes quantités de drogues via le port d’Anvers. La cocaïne aurait ensuite été revendue en Belgique. Il est reproché à l'ex-milieu de terrain d'avoir aidé à blanchir de l'argent, via des virements ayant transité par son compte bancaire.

Malgré cette actualité peu réjouissante, Nainggolan s'est associé à Stijn Stijnen, Olivier Deschacht et au créateur de contenu Angel Redondo pour créer le podcast "Ongefilterd", qui sera diffusé chaque semaine à partir du 6 avril.

Radja Nainggolan reste serein par rapport à ses problèmes judiciaires

Lors de la présentation de ce podcast, Radja Nainggolan a évoqué les problèmes juridiques qui l'entourent. Le joueur du Patro Eisden, âgé de 37 ans, est resté serein. "Concernant la première accusation (ndlr. pour trafic de stupéfiants), j'ai été renvoyé, ce qui signifie que je ne serai accusé de rien à ce sujet."


"Je suis désormais poursuivi pour blanchiment d'argent pour une somme de 100.000 €. On verra bien. Ai-je commis un faux ? Qu'est-ce qu'un faux ? J'ai gagné beaucoup d'argent par le passé, vous savez. Et quand j'ai fait ces virements... Leur point de vue est peut-être juste, mais je le voyais différemment. Et pour moi, c'était tout à fait innocent. Je reste serein", a-t-il déclaré.

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