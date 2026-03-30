Radja Nainggolan s'associe à Stijn Stijnen et Olivier Deschacht pour un nouveau projet

Radja Nainggolan lance son propre podcast, intitulé "Ongefilterd". L'ancien Diable Rouge souhaite y commenter l'actualité du football sans langue de bois, entouré de plusieurs visages bien connus du football belge.

Radja Nainggolan sera accompagné de Stijn Stijnen, Olivier Deschacht et du créateur de contenu Angel Redondo. Chaque semaine, le quatuor livrera son regard sur le football, principalement belge.

L’angle du podcast est clair : direct et sans filtre. "Nous sommes un groupe qui ose dire ce qu’il pense. Pas des garçons sages qui racontent ce que les gens veulent entendre", a expliqué Radja Nainggolan lors de la présentation selon Het Laatste Nieuws.

L’ancien international a insisté sur l’importance de la franchise : "Pouvoir dire ce qu’on pense, et oser le faire, c’est ce que nous voulons dans notre podcast. Moi, c’est souvent tout noir ou tout blanc, mais toujours avec respect. Ma manière de penser peut aussi être critiquée."

Radja Nainggolan lance le podcast "Ongefilterd"

Le premier épisode de "Ongefilterd" est prévu pour le 6 avril. Avec ce projet, Nainggolan veut aussi faire entendre sa voix dans le paysage médiatique en dehors des terrains.



Lors de la présentation, l’affaire liée au blanchiment présumé a également été évoquée. Le joueur s’est toutefois montré serein. "J’ai pleinement confiance dans le fait que tout s’arrangera. Je n’ai rien fait avec de mauvaises intentions. C’était très innocent", a-t-il déclaré.