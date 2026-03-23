Trafic de cocaïne : Radja Nainggolan renvoyé devant le tribunal correctionnel !

Le footballeur Radja Nainggolan, ainsi que quinze autres suspects, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bruxelles dans une affaire portant sur l'importation de cocaïne depuis l'Amérique du Sud.

Radja Nainggolan est entré dans le viseur des enquêteurs en raison de transactions financières suspectes avec Nasr-Eddine Sekkaki, le frère du célèbre "roi de l’évasion" Ashraf Sekkaki.

Le parquet de Bruxelles a ouvert il y a deux ans une enquête sur une organisation criminelle qui aurait importé de grandes quantités de drogues via le port d’Anvers. La cocaïne aurait ensuite été revendue en Belgique.

En janvier 2025, Nainggolan a été arrêté et mis en examen pour participation à une organisation criminelle. Il a toujours nié toute implication dans des affaires de drogue. La chambre du conseil n’a également trouvé aucune raison de le poursuivre pour ces faits. Il doit désormais seulement répondre de recel de biens issus d’activités criminelles.

Nainggolan doit répondre de sommes importantes "d’origine criminelle"

Concrètement, il s’agit de sommes importantes que Nainggolan aurait reçues de Sekkaki et remboursées par la suite. Selon le parquet, cet argent a une origine criminelle, mais Nainggolan n’a joué aucun rôle dans l’importation ou la distribution de cocaïne.

Outre Nainggolan, quinze autres suspects seront jugés. Deux d’entre eux sont poursuivis pour le même délit que Nainggolan, tandis que d’autres doivent répondre de participation à la bande, de transport de substances sans autorisation et d’usage de véhicules avec compartiments dissimulés.





Trois suspects sont considérés comme les dirigeants de l’organisation criminelle. Trois autres personnes ont été mises hors de cause. La date du procès n’est pas encore connue.