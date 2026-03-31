Tout a changé pour Nicolas Raskin chez les Diables : "Je ne figurais même pas dans une liste de 150 joueurs"

L'histoire de Nicolas Raskin chez les Diables Rouges a évolué à toute vitesse depuis l'arrivée de Rudi Garcia. Nié par Domenico Tedesco, le médian des Rangers est aujourd'hui un incontournable de la sélection et un clair prétendant à une place récurrente dans le onze de base.

Quelques minutes avant Rudi Garcia, c'est Nicolas Raskin qui s'est présenté dans la salle de presse du Soldier Field de Chicago pour évoquer la rencontre amicale que disputeront les Diables Rouges cette nuit face au Mexique.

Un signe que le milieu de terrain des Rangers sera l'un des deux ou trois joueurs reconduits dans le onze de base de Rudi Garcia ? Rien n'est moins sûr, tant la concurrence dans l'entrejeu de cette équipe nationale reste importante. L'ancien joueur du Standard n'y prête pas trop attention et se réjouit déjà de faire partie du groupe. "Je ne suis pas une certitude dans l’équipe donc je dois me battre pour ma place. Demain, tout le monde voudra jouer contre le Mexique."

"Domenico Tedesco avait une liste de 150 joueurs, mais je n'étais jamais appelé. C'est désormais le cas avec Rudi Garcia. Je ne pense donc pas trop à la concurrence au milieu de terrain, puisque c'est déjà super d'être là. Mais si le coach a besoin de moi, bien sûr, je serai là."

Nicolas Raskin se montre reconnaissant envers Rudi Garcia

Une rencontre face au Mexique qui sera la dernière du mini-stage des Diables Rouges avant leur retour dans leurs clubs respectifs. Un passage sur le sol américain riche en enseignements, à moins de trois mois de la Coupe du monde.

Lire aussi… "Continuer à expérimenter" : Rudi Garcia promet de nombreux changements chez les Diables face au Mexique›

"Il faut nous adapter. Les longs voyages compliquent les choses. Nous avons ressenti le décalage horaire au début du match contre les États-Unis, mais ça va mieux. Faire ce stage aux États-Unis est très utile. De cette manière, nous saurons à quoi nous attendre en termes d'organisation et tout ce qui entoure un match pendant la Coupe du monde."