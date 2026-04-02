Anderlecht pourrait encore toucher le jackpot : 6 millions d'euros en vue grâce à un transfert XXL ?

Un transfert sortant n'est pas rentable qu'une fois : si les clubs insèrent une clause à la revente, ils peuvent continuer beaucoup d'argent par la suite. Cela pourrait être le cas d'Anderlecht avec Bart Verbruggen.

Plusieurs médias anglais, dont talkSport, affirment que Bart Verbruggen (23 ans) devrait quitter Brighton & Hove Albion l'été prochain. Plusieurs clubs seraient sur le coup et l'un des plus concrets serait Tottenham.

Ce serait une excellente nouvelle pour le RSC Anderlecht. En effet, les Bruxellois ont négocié, lors de son transfert, un pourcentage à la revente de 15 % sur la plus-value. Verbruggen était parti à l'époque pour environ 20 millions d'euros vers l'Angleterre.

Bart Verbruggen à Tottenham ? Voici ce que cela pourrait rapporter au RSCA

Cela signifie que les Mauve et Blanc pourraient se frotter les mains car Bart Verbruggen est estimé à 40 millions d'euros et cité pour environ 60 millions d'euros en cas de transfert en Premier League. Dans ce cas de figure, le RSCA toucherait 6 millions d'euros.

Les Spurs ont récemment annoncé l'arrivée de Roberto De Zerbi à leur tête, ce qui est un argument en leur faveur puisque Verbruggen a connu De Zerbi à Brighton à l'époque. Les deux hommes se connaissent bien.



Le principal problème est que ce transfert tomberait à l'eau si Tottenham n'assure pas son maintien en Premier League. Le club londonien est actuellement juste au-dessus de la zone rouge. Mais dans ce cas, nul doute que d'autres clubs s'intéresseront de près à Verbruggen.