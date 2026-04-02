Comme d'autres grandes stars, Thibaut Courtois investit dans une nouvelle discipline

Thibaut Courtois continue d'élargir son portefeuille d'investissements. Le gardien du Real Madrid devient copropriétaire de Sierra Racing Club, une équipe engagée en E1 Series, une compétition internationale de courses de bateaux à moteur offshore 100 % électriques.

"Nous ne venons pas pour faire de la figuration. Nous venons pour gagner", a lancé Thibaut Courtois avec ambition. Le gardien belge s’engage dans ce projet via son véhicule d’investissement NxtPlay. Sierra Racing Club est une équipe engagée dans une compétition encore relativement récente de bateaux à moteur électriques, souvent comparée à une Formule 1 sur l’eau.

L’E1 Series n’a disputé son premier championnat du monde qu’en 2024, mais connaît depuis une croissance rapide. La troisième saison est actuellement en cours, avec des courses organisées sur quatre continents, dans des destinations comme Côme, Monaco ou encore Miami.

Le Diable Rouge croit clairement au potentiel de cette discipline. "Sierra Racing Club correspond exactement à ce que NxtPlay recherche dans le sport. Notre objectif est de devenir l’une des équipes les plus reconnues et les plus innovantes en E1", a-t-il expliqué sur les réseaux sociaux.

Courtois veut battre Didier Drogba

Le Diable Rouge n’est d’ailleurs pas la seule grande star à investir dans ce championnat. Rafael Nadal, LeBron James et Didier Drogba ont eux aussi rejoint l’aventure, tout comme Will Smith et Steve Aoki. "Celui que j’aimerais le plus battre ? Didier Drogba, parce qu’il a été mon coéquipier à Chelsea", a plaisanté Courtois.

Ce n’est pas la première initiative entrepreneuriale du gardien. Via NxtPlay Capital, il investit déjà depuis un certain temps dans le sport, les médias et la technologie. Il est notamment devenu copropriétaire du Mans FC, a fondé sa propre écurie de course, TC Racing, et a également investi dans l’organisation e-sport DUX Gaming. Désormais, Courtois se lance aussi sur l’eau.



