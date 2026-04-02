Un Belge deuxième plus gros salaire d'un club de Ligue 1

Les salaires des clubs de Ligue 1 ont été dévoilés par le quotidien français L'Equipe. On y apprend donc que Thomas Meunier touche le deuxième plus gros salaire du LOSC.

Le quotidien français L'Equipe a, comme chaque année, dévoilé les salaires des joueurs de Ligue 1. Un classement outrageusement dominé, sans surprise, par le Paris Saint-Germain.

Les champions de France trustent ainsi les... 14 premières places au classement, Ousmane Dembélé étant le joueur le mieux payé de Ligue 1 avec 1,5 million d'euros annuels.

Thomas Meunier, deuxième plus gros salaire de Lille

Le premier joueur hors-PSG au classement est Pierre-Emil Hojbjerg, l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Lyon, Marseille, Rennes et Nice placent quelques autres joueurs dans le top 20, mais il faut descendre bien plus bas pour les meilleurs salaires du LOSC.

À Lille, le joueur le mieux payé de l'effectif est Benjamin André (210.000 euros), qui devance notre compatriote Thomas Meunier (170.000 euros mensuels). Ce dernier est donc le Belge le mieux payé du championnat de France.

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Notons qu'à Monaco, malgré son statut, Paul Pogba ne toucherait "que" 200.000 euros mensuels, soit beaucoup moins que Eric Dier, le joueur le mieux payé au sein de l'équipe de Sébastien Pocognoli. Justifié, au vu de son temps de jeu très limité cette saison.