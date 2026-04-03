Rudi Garcia ne l'a pas encore appelé, mais il y croit : "Le Mondial est clairement mon ambition"

Orel Mangala a été tenu éloigné des terrains la majeure partie de l'année 2025. Alors qu'il recommence à enchaîner les matchs, il se prend à rêver.

Orel Mangala (28 ans) n'a jamais été appelé par Rudi Garcia depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur à la tête des Diables Rouges. Et pour cause : en février 2025, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, alors prêté à Everton, s'occasionnait une très grave rupture des ligaments croisés.

Son année était terminée ou presque : Mangala ne reviendra sur les terrains qu'en novembre, brièvement, avant une blessure aux ischio-jambiers liée à son manque de rythme. Désormais, il a pris le temps de se remettre dans le coup et a enchaîné deux titularisations ces dernières semaines avec l'OL.

Orel Mangala a-t-il la moindre chance d'être appelé ?

S'il était un cadre du noyau des Diables sous Domenico Tedesco, Orel Mangala s'est donc blessé au pire moment et a manqué toute la campagne qualificative pour la Coupe du Monde 2026. À un poste où la concurrence est rude, c'est quasi-rédhibitoire. "Je n'ai pas eu d'échange avec Rudi Garcia récemment, mais il aura toujours le choix de me sélectionner ou pas en fin de saison", déclare-t-il en conférence de presse.

Le Lyonnais y croit donc dur comme fer. "Le Mondial est mon ambition", affirme Mangala. "Le timing était malheureux, mais il reste deux mois et sept matchs de championnat à disputer : c'est énorme. J'ai encore des chances. La Coupe du Monde, on y pense tous, c'est toujours l'objectif principal d'un joueur de football".



Dans l'entrejeu, les places seront chères : durant cette trêve internationale, des garçons comme Hans Vanaken (blessé mais qui en sera à coup sûr), Charles Vanhoutte, Roméo Lavia, Mandela Keita ou encore Arthur Vermeeren, tous candidats à une place dans le groupe, étaient absents. Orel Mangala semble partir d'un peu trop loin...