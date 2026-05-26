Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/05: Mmaee

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Mmaee

Formé au Standard, il a tout cassé cette saison et un transfert est sur la table

Ryan Mmaee a été élu joueur de la saison à Chypre. L'attaquant formé au Standard a inscrit 25 buts en 30 matchs de championnat. (Lire la suite)