Il n'a pas marqué de points auprès d'Antoine Sibierski : que faire avec Adriano Bertaccini ?

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L'arrivée d'Antoine Sibierski à Anderlecht doit instaurer une nouvelle culture à Neerpede. Moins d'excuses, plus de discipline. Moins d'ego, plus de mentalité. Et c'est précisément pour cela qu'Adriano Bertaccini peut poser question.

La lourde défaite 5-1 contre l'Union a de nouveau fait très mal en interne. Pas seulement à cause des chiffres, mais surtout en raison de la manière dont Anderlecht s'est laissé balayer par son rival bruxellois. Et, une fois encore, Bertaccini est totalement passé à côté de son match, et est sorti frustré, partant directement au vestiaire. Une image qui commence progressivement à devenir problématique.

Sibierski veut voir une autre mentalité

À Anderlecht, depuis son arrivée, Sibierski insiste constamment sur la mentalité, la discipline et l'exemplarité. Le Français veut recréer un vestiaire dans lequel les joueurs prennent leurs responsabilités et incarnent ce que cela signifie de jouer pour Anderlecht.

Et c'est précisément là que le bât blesse avec Bertaccini. L'attaquant avait été recruté l'été dernier par Olivier Renard, pour environ cinq millions d'euros, en provenance de Saint-Trond. Anderlecht voyait en lui un joueur capable de faire la différence grâce à sa vitesse et sa profondeur.

Mais moins d'un an plus tard et malgré quelques belles performances, c'est la déception qui prédomine. Pas seulement sur le plan sportif : Bertaccini ne se serait pas non plus forgé une excellente réputation en interne au niveau de l'attitude. Après la finale de Coupe perdue contre l'Union, il a provoqué de l'irritation au sein du club avec une interview remarquée, où il a critiqué ouvertement l'entraîneur Jérémy Taravel.

En interne, Adriano Bertaccini, malgré sa sympathie évidente, est de plus en plus considéré comme une personnalité compliquée. Lorsqu'il doit commencer sur le banc, sa frustration serait parfois visible. Or, c'est exactement ce genre de comportement que Sibierski veut bannir du vestiaire.

Un départ de Bertaccini cet été serait compliqué 

En théorie, Bertaccini reste en outre un profil qui peut être intéressant. Dans une équipe qui domine davantage et qui dispose de joueurs plus créatifs autour de lui, sa vitesse dans le dos de la défense pourrait être bien mieux exploitée. Mais la question est surtout de savoir si Sibierski est encore prêt à lui laisser ce temps.

Le problème pour Anderlecht, c'est qu'un transfert cet été ne paraît pas évident non plus. Bertaccini a été recruté il y a à peine un an pour un montant important, et sa valeur marchande n'a certainement pas augmenté depuis.

Une vente à cinq millions d'euros ou plus semble aujourd'hui peu réaliste. Anderlecht risque donc de se retrouver avec un dossier délicat sur les bras. Sibierski devrait, en principe, avoir rapidement une discussion franche avec l'attaquant afin d'obtenir de la clarté sur son avenir et son état d'esprit.

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