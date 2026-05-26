Deux jeunes du Standard signent un nouveau contrat professionnel

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C'est le compte officiel du SL16 Football Campus qui l'apprend ce mardi. Darryl Nkulikiyimana, titulaire durant presque toute la saison avec le SL16 FC, a signé son premier contrat professionnel chez les Rouches. Dans la foulée, le club a également annoncé que Kelyan Kielo-Lezi rejoignait le noyau U23.