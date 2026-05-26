Deux jeunes du Standard signent un nouveau contrat professionnel
Photo: © photonews
C'est le compte officiel du SL16 Football Campus qui l'apprend ce mardi. Darryl Nkulikiyimana, titulaire durant presque toute la saison avec le SL16 FC, a signé son premier contrat professionnel chez les Rouches. Dans la foulée, le club a également annoncé que Kelyan Kielo-Lezi rejoignait le noyau U23.
Kelyan Kielo-Lezi reste au Standard
Une deuxième annonce réalisée par le SL16 Football Campus ce mardi. Kelyan Kielo-Lezi reste au Standard. "L’attaquant de 18 ans, auteur d’une très bonne saison avec les U18 et qui intégrera le noyau U23 la saison prochaine, a prolongé son contrat de deux saisons (+1 en option)", communique le club liégeois.
"Le Standard, c'est bien plus qu'un club pour moi. Après six années ici, prolonger est une immense fierté et une vraie marque de confiance. Je suis reconnaissant envers le club pour cette nouvelle étape de mon parcours", a déclaré le jeune joueur capable de jouer aux trois positions offensives, et qui fera donc ses débuts en D1 ACFF la saison prochaine.
Kelyan Kielo-Lezi reste Rouche. L’attaquant de 18 ans, auteur d’une très bonne saison avec les U18 et qui intégrera le noyau U23 la saison prochaine, a prolongé son contrat de deux saisons (+1 en option). Félicitations, Kelyan. 🔴⚪️ pic.twitter.com/qVUdnAO6Z1— SL16 Football Campus (@SL16_FC) May 26, 2026
Né au Rwanda il y a 21 ans, Darryl Nkulikiyimana est arrivé au Standard en juillet 2025, en provenance de Dender. Le défenseur central a rapidement pris ses marques avec le SL16 FC, où il a directement occupé un rôle de titulaire et disputé, au total, 26 matchs pour plus de 2.000 minutes de jeu.
Auteur d'une belle saison, celui qui avait été appelé dès le mois de juin par la sélection rwandaise a même pu faire ses débuts internationaux en septembre et en octobre derniers, même s'il n'a joué qu'une minute contre le Zimbabwe et cinq face à l'Afrique du Sud dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde.
Un premier contrat professionnel au Standard pour Nkulikiyimana
Darryl Nkulikiyimana représente cependant un défenseur en qui Marc Wilmots et la direction sportive des Rouches croient, raison pour laquelle il a signé son premier contrat professionnel, cette semaine, portant sur la saison à venir et incluant une option pour une année supplémentaire.
"Aujourd'hui, je signe mon premier contrat professionnel avec beaucoup de fierté et de gratitude. Après tous les sacrifices, le travail accompli et les moments difficiles, ce n'est que le début d'une nouvelle étape. Gloire à Dieu", a-t-il déclaré aux médias du club.
Parfois invité aux entraînements de l'équipe première cette saison, Nkulikiyimana pourrait recevoir, petit à petit, une chance de se montrer auprès de Vincent Euvrard lors des matchs amicaux de pré-saison, où le Standard se déplacera à Aubel (D3 ACFF) le 1er juillet, puis à Verlaine (D3 ACFF) trois jours plus tard. Il ne compte pour le moment qu'une seule apparition sur un banc en Jupiler Pro League : avec Dender, contre La Gantoise, le 12 janvier 2025. Il n'était pas monté au jeu.
Darryl Nkulikiyimana signe pro. Le défenseur central de 21 ans est récompensé pour son travail tout au long de la saison avec les U23 par un contrat portant sur la saison à venir (+1 en option). Félicitations, Darryl. 🔴⚪️ pic.twitter.com/Il3dlWrEGP— SL16 Football Campus (@SL16_FC) May 26, 2026
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