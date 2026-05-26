Plutôt que Domenico Tedesco, Romelu Lukaku aurait aimé ce coach : "La fédération a fait le mauvais choix"

À quelques semaines de la Coupe du Monde 2026, Romelu Lukaku a accordé un grand entretien à divers médias du pays. Il y est notamment revenu sur le choix de la fédération en faveur de Domenico Tedesco après la Coupe du Monde 2022.

Romelu Lukaku va arriver à la Coupe du Monde 2026 avec un retard physique énorme, et espère être prêt le plus vite possible pour aider les Diables Rouges. Mais sa situation est incomparable avec 2022, quand il avait précipité son retour pour affronter la Croatie contre toute attente, et avec l'issue que l'on connaît.

"Je n'aurais jamais dû aller à cette Coupe du Monde", affirme-t-il sans détour dans un grand entretien accordé au Nieuwsblad et à La Dernière Heure. "Roberto Martinez m'avait prévenu que je prenais des risques. Mais j'y voyais une dernière chance pour cette génération de gagner un trophée". Une vision des choses sacrément optimiste. La Belgique n'est pas sortie des poules.

Après l'élimination, Martinez a quitté son poste, sans surprise. L'Union Belge a alors opté pour un entraîneur peu connu par chez nous : Domenico Tedesco. "Quand les joueurs ne connaissent pas un entraîneur, ils passent des coups de fil pour se renseigner. Il y avait beaucoup de points d'interrogation", reconnaît Romelu Lukaku.

Selon Romelu Lukaku, Thierry Henry était le bon choix

Les premiers choix de Domenico Tedesco n'ont pas plu aux cadres du noyau. "Lors du premier rassemblement, j'étais assis à côté de Thibaut Courtois et on regardait autour de nous : on ne connaissait presque plus personne. Sous Martinez, on se demandait à chaque match combien de buts on allait marquer et d'un coup, toute cette équipe devait être écartée ? Je n'ai jamais compris".

Des propos qui surprennent tant les débuts de Tedesco avaient été salués et réussis. Mais pour Lukaku, le Germano-Italien était le mauvais choix. "La fédération aurait dû choisir un autre sélectionneur. Thierry Henry était le bon choix", assure-t-il. On s'en rappelle : l'ancien adjoint de Roberto Martinez a longtemps été cité pour lui succéder, et était celui que le vestiaire appelait de ses voeux.





"Il connaît le très haut niveau, il nous aurait mis face à nos responsabilités. L'Euro 2024 ? Ca a été une perte de temps pour tout le monde. Nous avons tout gâché, y compris les joueurs", reconnaît le meilleur buteur de l'histoire de la sélection.