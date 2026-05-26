Interview Longue prise de parole de Pierre François : deux mesures majeures au Standard après les incidents de samedi

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Longue prise de parole de Pierre François : deux mesures majeures au Standard après les incidents de samedi
Photo: © photonews

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Pierre François s'en est allé dans un monologue d'une vingtaine de minutes, ce lundi dans la salle de presse du Standard, pour revenir sur les événements de samedi soir. Le Manager général a annoncé deux mesures majeures, mais estime que sanctionner à tout bout de champ n'est pas la solution.

Deux jours après le chaos à Sclessin, à l'issue de la rencontre entre le Standard et Charleroi, le Directeur général Pierre François a pris la parole devant une presse rassemblée en grand nombre. "Je vais commencer par faire état de mes regrets par rapport à ce qui aurait pu être une belle soirée, malgré notre défaite."

"Mes regrets vont d'abord à ce qu'ont vécu des familles au rez-de-chaussée du bloc de la T4. Il y avait des mamans et des enfants en pleurs. Des regrets, aussi, par rapport aux quatre blessés dénombrés au sein des forces de l'ordre. Mis à part un supporter de Charleroi parti avec un pied cassé, trois blessés légers par projectiles et des interventions habituelles de la Croix-Rouge, il n'y a rien eu de bien grave à ce sujet", a déclaré Pierre François qui, dans son introduction, a répondu au CEO de la Pro League, Lorin Parys.

"Je me suis abstenu de critiquer mon successeur, mais je me permets de lui dire que traiter les gens d'imbéciles et vouloir des sanctions revues de façon superlative, ce n'est pas ça qui va arranger le problème. Il faut garder la raison, et rappeler que le football s'inscrit dans le cadre d'une société qui ne tourne pas tellement rond, et ce dans tous les secteurs."

L'escalade de la violence doit cesser

Pierre François le sait et l'affirme : l'escalade de la violence entre les supporters des deux camps doit cesser. "Il y a d'abord eu ces matchs interrompus, puis, plus récemment, des rats morts jetés vers la tribune du Standard, des sièges piégés avec des explosifs à Charleroi et, plus récemment, un joueur qui piétine un rat en le prénommant "Marco". Et nous, on a trouvé plus malin de piétiner un zèbre dans l'autre sens et de fêter cela de façon ostentatoire. Puis vient ce qui se passe aujourd'hui. Je tiens à souligner que malgré la déception sportive, nos supporters chantaient des chants à la gloire du Standard dans les dernières minutes."

Le Manager général développe. "Il y a eu des actes clairs de provocation, puis ce supporter qui franchit la balustrade pour aller chercher le corps du délit, et tout part en sucette. Avec, comme apothéose, l'intrusion de supporters de Charleroi via le rez-de-chaussée où se trouvaient des supporters lambda, et non du PHK."

Les deux mesures majeures prises par le Standard après le choc wallon

Conscient qu'il ne saura pas changer les mentalités du jour au lendemain, et que son pouvoir se limite désormais au Matricule 16, Pierre François a annoncé dans la foulée deux mesures majeures. La première, c'est que les prochains Standard - Charleroi se disputeront sans supporters visiteurs. "Même si c'est très loin de ma conception d'un match de football, il faut marquer un temps d'arrêt. Ce sera le cas pour les deux matchs de la saison prochaine, puis on réexaminera la situation."

Une mesure qui ne s'appliquera pas aux matchs contre le Sporting d'Anderlecht. "Tant qu'il n'y a pas d'incidents, nous ne procéderons pas à une modification du règlement en vigueur. Pour autant que l'analyse soit partagée par les bourgmestres et les forces de police concernées, le Standard n'interdira pas la venue des supporters d'Anderlecht la saison prochaine."

"Interdire les gens de stade à vie n'est pas la solution"

Deuxième mesure annoncée par Pierre François : une note sera introduite dans le règlement de travail des joueurs selon laquelle les provocations d'avant-match (déclarations, interviews) et les célébrations qui deviennent des provocations seront punies par des amendes. "C'est notre seul moyen d'action par rapport à nos propres joueurs. J'appelle aussi mes collègues dans les autres clubs à en faire de même."

Tels sont les principaux enseignements à tirer de cette conférence de presse surprise de Pierre François, qui a annoncé que les dégâts causés par les supporters du Standard cette saison s'élèvent à 130.000 €. Le Manager général ne veut pas d'une escalade des sanctions mais vise des actions plus sociales et des dialogues pour tenter de faire descendre ce montant sous les 75.000 € la saison prochaine. "Interdire les gens de stade à vie n'est pas la solution", a martelé Pierre François.

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