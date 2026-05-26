Malgré sa saison folle avec l'Union, Adem Zorgane pourrait manquer la Coupe du Monde

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Malgré sa saison folle avec l'Union, Adem Zorgane pourrait manquer la Coupe du Monde
Photo: © photonews

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Adem Zorgane a été l'un des meilleurs milieux de terrain de Belgique cette saison. L'Algérien a également brillé en Champions League. Pourtant, il n'ira pas à la Coupe du Monde, selon un média local.

Adem Zorgane pourrait-il manquer la Coupe du Monde 2026 ? Après sa saison trois étoiles à l'Union Saint-Gilloise, le milieu de terrain algérien devrait en théorie faire partie des incontournables de Vladimir Petkovic. Mais en mars dernier, déjà, le sélectionneur des Fennecs s'était passé de ses services.

Zorgane avait alors déjà derrière lui des prestations référence en championnat mais aussi et surtout en Ligue des Champions avec l'USG. Depuis, il a ajouté à cela des Champions Playoffs de haut niveau également, ainsi qu'une victoire en Coupe lors de laquelle il a été décisif.

Zorgane une nouvelle fois snobé par l'Algérie ? 

Pourtant, selon le média algérien EnnaHara, Adem Zorgane ferait partie de la liste des joueurs non-repris par Petkovic pour la Coupe du Monde 2026. Une liste sur laquelle figurerait également, entre autres, Ahmed Touba ou encore Ismaïl Bennacer. 

Ce serait une déception de plus en sélection pour Adem Zorgane, dont la relation avec l'équipe nationale d'Algérie a souvent été synonyme de frustration. Djamel Belmadi s'était passé de ses services pour la CAN 2024, et l'Unioniste était à peine sorti du banc lors de la CAN 2026.

Bonne nouvelle, cependant, pour le Carolo Yacine Titraoui : selon le média Algeria Actu Foot, il serait bel et bien repris par Vladimir Petkovic pour la Coupe du Monde 2026. Ce serait également le cas de Mohamed Amoura (ex-Union) mais aussi... de Nadhir Benbouali, l'ancien attaquant du Sporting Charleroi. 

Reste désormais à savoir si ces informations se confirment ou pas. Petkovic a décidé de ne pas livrer de sélection de 30 joueurs comme il l'avait initialement annoncé, et de faire attendre tout le monde jusqu'à sa liste finale. Celle-ci devrait être officielle d'un jour à l'autre.

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