Pas cet été, mais... : Romelu Lukaku donne des détails sur son retour à Anderlecht

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Pas cet été, mais... : Romelu Lukaku donne des détails sur son retour à Anderlecht

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Il en parle depuis longtemps : Romelu Lukaku compte bien retourner au RSC Anderlecht tôt ou tard. Dans une interview accordée au Nieuwsblad et à La Dernière Heure, il a donné plus de détails.

Voilà un petit temps maintenant que Romelu Lukaku fait rêver les supporters d'Anderlecht en assurant qu'il reviendra au Lotto Park, si possible quand il est encore assez en forme pour être une véritable plus-value sur le plan sportif. Initialement, on se disait que la fin de son contrat au Napoli, en 2027, pouvait être une échéance réaliste pour un retour par la grande porte au RSCA.

Mais au vu de la situation de Lukaku, qui va finalement peut-être quitter Naples dès cet été, certains se sont pris à rêver éveillés, et à se dire qu'une arrivée de Big Rom' au Lotto Park pour la saison 2026-2027 était de l'ordre du possible. 

Romelu Lukaku comme Toby Alderweireld ? 

Interviewé par le Nieuwsblad et La Dernière Heure, Romelu Lukaku a mis un terme à ces spéculations. "Tout le monde sait que je reviendrai un jour. Ce n'est pas une question de si, mais de quand", confirme-t-il. "Marc Coucke le sait, je lui ai donné le plan et le calendrier". Une chose est sûre, cependant : un retour cet été est exclu. 

"Après la saison prochaine, nous verrons", déclare Lukaku. "Mais ça va arriver, par amour pour ce club. Je veux aussi voir mes enfants grandir. Cependant, je ne suis pas seul à décider", précise-t-il encore. L'idée est aussi que Romelu Lukaku ne revienne pas pour faire de la figuration. 


L'objectif est en effet de revenir pour aider le club à performer et décrocher des trophées, "comme ce qu'a fait Toby Alderweireld à l'Antwerp", compare le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges. "Des bons joueurs ne suffisent pas : il faut des leaders avec de l'expérience et de la personnalité". 

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