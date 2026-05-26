Capitaine en amical, pas repris pour la Coupe du Monde : grosse déception pour un joueur de la RAAL

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Capitaine en amical, pas repris pour la Coupe du Monde : grosse déception pour un joueur de la RAAL
Photo: © photonews
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Majeed Ashimeru n'ira pas à la Coupe du Monde 2026. Le milieu de terrain de La Louvière n'a pas été repris par Carlos Queiroz, sélectionneur du Ghana.

C'est une cruelle déception pour Majeed Ashimeru (28 ans). Revenu en bonne forme physique lors de son prêt à la RAAL depuis le RSC Anderlecht, le Ghanéen avait été repris pour un stage de préparation à la Coupe du Monde 2026 par Carlos Queiroz. Mieux : lors du match amical disputé cette semaine par les Black Stars face au Mexique, Ashimeru était titulaire et capitaine de son équipe nationale.

Tout ça pour... ne pas être repris par Queiroz. La sélection qui a disputé les matchs amicaux était en effet amputée de nombreux cadres qui n'étaient pas disponibles, et était l'occasion pour le nouveau sélectionneur du Ghana, arrivé en avril, de voir à l'oeuvre des joueurs, dont de jeunes talents.

On pensait que le fait d'être capitaine était un signe que Majeed Ashimeru avait convaincu l'entraîneur fédéral ghanéen. Apparemment pas. Car le Ghana a dévoilé sa liste de 28 joueurs (qui sera donc encore réduite de deux joueurs), et le Louviérois n'y figure pas.

Opoku repris, Antwi pas, Francis Amuzu non plus 

C'est probablement une grosse déception pour Majeed Ashimeru, qui n'avait plus été repris depuis mai 2025 mais compte 13 caps et pouvait donc espérer convaincre par son expérience. Joseph Opoku, l'attaquant de Zulte Waregem, est bel et bien repris. Pas trace de Jerry Afriye, ou du jeune anderlechtois Dacosta Antwi dans la liste finale, sans surprise. 

Francis Amuzu non plus ne goûtera pas à la Coupe du Monde 2026. L'ancien international espoir belge avait été initialement appelé par Carlos Queiroz pour le stage de préparation suite à ses belles prestations avec Gremio, mais son club brésilien avait refusé qu'il rejoigne la sélection, ces matchs amicaux étant hors des dates FIFA. 

Cela aura réduit à néant les espoirs d'Amuzu, car Queiroz a dès lors décidé de ne pas le reprendre non plus pour la Coupe du Monde 2026. Une énorme désillusion pour l'ex-Mauve, qui rêvait de représenter son pays natal.  

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