C'est officiel : un départ majeur et plusieurs changements dans la hiérarchie sportive du Club de Bruges

Après dix-sept années durant lesquelles il sera passé d'un rôle d'entraîneur des jeunes à celui de directeur sportif, Dévy Rigaux quitte le Club de Bruges pour rejoindre Feyenoord. Un départ qui implique plusieurs changements dans la hiarchie sportive.

Arrivé au sein du club de la Venise du Nord en 2009 en qualité d'entraîneur des jeunes, Dévy Rigaux a occupé différents postes, comme ceux de Team Manager ou de coordinateur sportif, avant de prendre les rênes de la direction sportive en 2024. Pendant dix-sept ans, il a été l'un des rouages de l'arrivée du Club de Bruges au sommet du football belge, et plus récemment parmi les 24 meilleures équipes européennes.

Son départ, annoncé depuis plusieurs semaines, a été officialisé par le Club brugeois, ce mardi. L'homme de 38 ans rejoint Feyenoord, vice-champion des Pays-Bas avec 19 points de retard sur le PSV, où il a signé jusqu'en juin 2027 pour le poste de directeur technique. "Je repense à mon passage au Club Bruges avec beaucoup de tendresse et de gratitude. La fierté est palpable après toutes ces années riches en trophées, en transferts réussis et en soirées inoubliables au Jan Breydel."

"Ce club m'a façonné, tant sur le plan professionnel que personnel. Je n'oublierai jamais cette culture de la gagne que j'ai eu la chance de vivre et à laquelle j'ai contribué à bâtir ici. Je tiens à remercier tous ceux avec qui j'ai travaillé en étroite collaboration pour tous ces beaux moments", a-t-il déclaré dans le communiqué officiel du Club.

Guilian Preud'homme "promu" en équipe première

Un départ qui implique plusieurs changements dans la hiérarchie. "Le PDG Bob Madou reste à la tête du conseil sportif, qui lui est rattaché et sera structuré comme suit : en tant que directeur sportif, Maarten Dedobbeleer reste responsable de la gestion opérationnelle de la structure sportive du club, notamment du recrutement, de la performance, de l'entraînement, de l'analyse et de la composition de l'effectif."

"Guilian Preud'homme (le fils de Michel, NDLR), en provenance du Club NXT où il était PDG, rejoint l'équipe en tant que directeur du recrutement. Il sera chargé de la gestion des transferts entrants et sortants, ainsi que des contrats des joueurs de l'équipe première et des U23 du NXT. Jan Van Haaren est promu directeur de l'analyse footballistique, avec pour mission de fonder les opérations sportives sur des données probantes."





Le poste de PDG du Club NXT supprimé

"Suite à la promotion de Preud'homme en équipe première, l'organisation du Club NXT est également réorganisée", apprend ensuite le communiqué. "Le poste de PDG du NXT disparaît, NXT étant désormais davantage intégré aux activités sportives."

"Jarno Verheye, actuel directeur de l'Académie, devient manager du Club NXT et sera responsable de la coordination des performances et de l'entraînement des U23 ainsi que de toutes les équipes de l'Académie, des U8 aux U18."

"Enfin, au sein du Club YLA, Kevin de Haspe sera responsable de l'Académie et de l'équipe première en tant qu'entraîneur du Club YLA. Leo van der Elst conserve son poste d'entraîneur de l'équipe première du YLA", conclut le communiqué.