Arnaud Bodart sur le départ à Lille, son remplaçant viendrait de la Jupiler Pro League !

Arnaud Bodart n'a pas su convaincre lors des occasions qu'il a reçues avec le LOSC. Coupable de plusieurs erreurs, l'ancien gardien du Standard semble déjà sur le départ. Son remplaçant, chez les Dogues, pourrait être Maxime Delanghe, du Cercle de Bruges.

Arrivé cet été à Lille en provenance du FC Metz, Arnaud Bodart savait qu'il serait difficile d'occuper directement une place de titulaire chez les Dogues, où Berke Özer était pressenti pour prendre la relève de Lucas Chevalier, parti au Paris Saint-Germain.

L'ancien gardien du Standard a néanmoins reçu quelques occasions de se montrer : cinq au total, trois en Ligue 1 et deux en Coupe de France. Il n'a pas su convaincre, notamment lors de ce match à Nice en octobre où il s'était rendu coupable sur les deux seuls buts de la rencontre. Bodart avait d'ailleurs déclaré, quelque temps plus tard, qu'il s'agissait peut-être du pire match de sa carrière.

S'il a su rectifier le tir lors de ses débuts en Coupe, où il a gardé le clean-sheet sur la pelouse de l'US Lusitanos, il ne s'en retrouve pas moins sur la sellette au LOSC, selon les informations de nos confrères de La Voix du Nord.

Arnaud Bodart sur le départ et Maxime Delanghe pour le remplacer à Lille ?

Cela ne serait peut-être pas une mauvaise chose pour Arnaud Bodart qui, sous contrat jusqu'en juin 2027, aura du mal à récupérer une place de titulaire à Lille, Berke Özer ayant été confirmé pour la saison prochaine.

Les Dogues vont cependant se mettre à la recherche d'un nouveau portier capable de concurrencer le titulaire turc, et toujours selon les informations de La Voix du Nord, il pourrait se nommer Maxime Delanghe, l'actuel gardien du Cercle de Bruges.





Titulaire en début de saison, le natif de Halle avait cependant perdu sa place au profit de Warleson, qui jouait la saison dernière. C'est donc sans rythme que Maxime Delanghe viendrait remplacer Arnaud Bodart dans la hiérarchie des gardiens à Lille, puisqu'il n'a plus joué de match officiel depuis le 31 janvier 2026 et la 23e journée contre l'Antwerp.