Un profil encore très atypique : l'Union Saint-Gilloise proche de son premier transfert de l'été

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un profil encore très atypique : l'Union Saint-Gilloise proche de son premier transfert de l'été
Photo: © photonews

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Nikki Havenaar devrait devenir la première recrue estivale de l'Union Saint-Gilloise. Il s'agit d'un robuste défenseur central japonais de deux mètres, évoluant à Ried, en Autriche, depuis 2023.

La saison 2025-2026 désormais terminée, les clubs peuvent dire au revoir aux joueurs dont le contrat s'achèvera le 30 juin, ou qui franchiront un nouveau cap dans leur carrière cet été. Il est l'heure aussi de se rapprocher de ses premières recrues estivales.

C'est ce que fait notamment l'Union Saint-Gilloise qui aurait, selon le média autrichien Nachrichten, bouclé son premier transfert de l'été. Un transfert surprenant, comme souvent avec le club bruxellois.

Les vice-champions en titre auraient en effet conclu un accord avec le SV Ried concernant le transfert de Nikki Havenaar, défenseur central japonais de 31 ans, d'origine néerlandaise.

Un solide défenseur japonais comme première recrue pour l'Union

Il est né à Nagoya lorsque son père, Dido Havenaar, officiait au club de la ville en qualité d'entraîneur des gardiens, poste qu'il a également occupé au sein de l'équipe nationale japonaise. Issu du village de Hazerswoude-Dorp, près de La Haye, cet ancien portier avait quitté ADO Den Haag pour le SC Mazda en 1986, et n'a plus quitté le Japon depuis.


International japonais chez les espoirs, Nikki Havenaar n'a jamais été appelé avec les A de sa sélection. Formé au Japon et passé par la Suisse, le robuste défenseur de deux mètres arriverait au Parc Duden contre une indemnité avoisinant les 500.000 €, toujours selon Nachrichten.

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