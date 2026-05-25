Le staff doit s'adapter : l'important incendie à Tubize pas sans conséquence pour les Diables



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Deviens fan de Belgique! 2634 Le staff de la Belgique doit s'adapter : l'important incendie à Tubize ce lundi n'est pas sans conséquence pour les Diables Rouges.



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