Grosse frayeur pour Lionel Messi à quelques semaines de la Coupe du Monde 2026 : on en sait plus

Lionel Messi est sorti blessé ce week-end avec l'Inter Miami. Son club a communiqué sur la blessure de l'Argentin.

Nous vous en parlions ce lundi : Lionel Messi a fait trembler toute l'Argentine en sortant à la 73e minute du match entre l'Inter Miami et le Philadelphia Union. L'octuple Ballon d'Or souffrait visiblement un peu, mais restait à savoir s'il s'agissait d'une réelle blessure ou d'une mesure de précaution de la part du club et du joueur.

Un communiqué médical a été publié ce lundi soir par l'Inter Miami, qui confirme ce que les premières informations du journaliste argentin Gastón Edul affirmaient : Lionel Messi ne souffrirait que d'une surcharge musculaire légère.

Lionel Messi va pouvoir se concentrer sur l'Argentine

Messi, qui avait été décisif en délivrant deux passes décisives avant sa sortie dans une victoire spectaculaire (6-4) de ses couleurs, a demandé son changement. Et selon le communiqué de l'Inter Miami, il s'agit bien d'une fatigue musculaire :

"Après avoir subi des examens médicaux complémentaires ce lundi, le diagnostic préliminaire fait état d’une surcharge liée à une fatigue musculaire au niveau de l’ischio-jambier gauche", lit-on sur le site officiel du club floridien.





L'Inter Miami ne donne aucune date de retour pour la Pulga, mais une chose semble claire : Lionel Messi ne rejouera pas en MLS avant la Coupe du Monde 2026. Ce devrait être le dernier grand tournoi de l'Argentin avec l'Albiceleste, qui défendra son titre conquis en 2022 - le premier trophée mondial de la carrière de Lionel Messi.