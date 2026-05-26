Problème à Anderlecht : un cadre arrivera très tard durant la préparation

L'été sera chaud à Anderlecht : il y a du pain sur la planche, et la saison recommencera vite puisque l'Europe, c'est déjà dans deux mois.

Antoine Sibierski a du pain sur la planche et a pour défi de reconstruire une équipe plus compétitive. Mais cela ne se fera pas en quelques semaines, et la saison reprendra très vite à Anderlecht, qui disputera les préliminaires européens. Les quelques cadres de cette saison joueront donc immédiatement un rôle important.

C'est le cas de Mihajlo Cvetkovic. Sibierski voit un vrai potentiel chez le buteur serbe, auteur de huit réalisations la saison dernière et qui s'est affirmé comme l'un des attaquants les plus prometteurs de l'effectif. Un départ n'est donc pas à l'ordre du jour. Seule une offre exceptionnellement élevée pourrait pousser les Bruxellois à réfléchir.

Mais un autre souci apparaît concernant Cvetkovic, et Anderlecht ne peut rien y faire. Le jeune attaquant va en effet manquer une partie importante de la préparation à cause de ses obligations internationales. En tant que capitaine de la sélection serbe U19, il participera à l'Euro U19 au Pays de Galles, du 28 juin au 11 juillet.

L'Europe, c'est déjà le 23 juillet pour Anderlecht

Concrètement, le futur entraîneur principal d'Anderlecht - puisque Jérémy Taravel ne reste pour l'instant envisagé que comme adjoint - devra se passer de son avant-centre pendant au moins trois semaines. Une situation inconfortable, d'autant que le 23 juillet se profile déjà un tour préliminaire européen crucial. Une campagne européenne qui devra être bien meilleure que celle de la saison passée, car la patience des supporters est à bout.



Anderlecht ne peut par ailleurs pas espérer une absence surprise de Cvetkovic avec la Serbie. Le sélectionneur Radovan Krivokapic le considère comme une pièce essentielle. En Serbie, le tournoi suscite un fort engouement, notamment parce que l'équipe nationale A ne sera pas présente à la Coupe du monde aux États-Unis. Certains croient même que cette génération peut remporter l'Euro, avec, en plus de Cvetkovic, des talents de premier plan comme Andrija Maksimovic et Veljko Milosavljevic.