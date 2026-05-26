Plusieurs têtes connues de Pro League dans la sélection de la Colombie pour la Coupe du Monde 2026

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Plusieurs têtes connues de Pro League dans la sélection de la Colombie pour la Coupe du Monde 2026
Photo: © photonews
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La Colombie est l'une des sélections à avoir donné sa liste pour la Coupe du Monde 2026 ces derniers jours. On y retrouve des têtes connues.

Nestor Lorenzo, le sélectionneur de la Colombie, a dévoilé ce lundi son groupe de 26 joueurs pour la Coupe du Monde 2026. Une équipe qui a fière allure, surtout dans le département offensif avec des noms tels que Luis Diaz (Bayern Munich), James Rodriguez (Minnesota United mais surtout ancien du Real Madrid), Luis Suarez (Sporting) ou encore Jhon Cordoba (Krasnodar). 

On retrouve en défense deux noms qui parleront aux supporters belges : les anciens du KRC Genk Jhon Lucumi (Bologne) et Daniel Muñoz (Crystal Palace). 

La Colombie figure dans un groupe avec l'Ouzbékistan, la République Démocratique du Congo et le Portugal. Les Colombiens disputeront leurs matchs de préparation contre le Costa Rica (1 juin) et la Jordanie (7 juin).

La sélection : 

Gardiens (3) : Camilo Vargas (Atlas/Mex), Alvaro Montero (Velez Sarsfield/Arg), David Osprina (Atletico Nacional)

Défenseurs (8) : Davinson Sanchez (Galatasaray/Tur), Jhon Lucumi (Bologne/Ita), Yerry Mina (Cagliari/Ita), Willer Ditta (Cruz Azul/Mex), Daniel Munoz (Crystal Palace/Ang), Santiago Arias (Independiente/Arg), Johan Mojica (RCD Majorque/Esp), Deiver Machafo (Nantes/Fra)

Milieux de terrain (10) : Richard Rios (Benfica/Por), Jefferson Lerma (Crystal Palace/Ang), Kevin Castano (River Plate/Arg), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense/Bré), Gustavo Puerta (Racing de Santander/Esp), Jhon Arias (Palmeiras/Bré), Jorge Carrascal (Flamengo/Bré), Juan Fernando Quintero (River Plate/Arg), James Rodriguez (Minnesota United FC/USA), Jaminton Campaz (Rosario Central/Arg)

Attaquants (5) : Juan Camilo Hernandez (Real Betis/Esp), Luis Diaz (Bayern Munich/All), Luis Suarez (Sporting CP/Por), Carlos Andres Gomez (Vasco da Gama/Bré), Jhon Cordoba (FC Krasnodar/Rus)

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