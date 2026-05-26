L'impact de Jean Kindermans : l'Antwerp arrache un nouveau grand talent au FC Bruges

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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L'impact de Jean Kindermans : l'Antwerp arrache un nouveau grand talent au FC Bruges
Photo: © photonews

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La lutte pour attirer les jeunes talents en Belgique s'intensifie d'année en année. Les clubs étant de plus en plus contraints de miser sur leurs jeunes joueurs comme modèle économique et sportif, une véritable "guerre des talents" fait rage en coulisses.

Joris Manzila, 14 ans, considéré depuis des années comme l'un des plus grands talents de sa génération, quitte le Club de Bruges pour l'Antwerp. À noter que le transfert porte la signature de Jean Kindermans.

Le responsable actuel du développement des jeunes à Anvers a déjà travaillé avec Manzila au RSC Anderlecht, où Kindermans a été l'architecte du projet Neerpede pendant de nombreuses années. Et c'est précisément ce lien de confiance qui s'est une fois de plus révélé déterminant.

Retour d'un visage familier

Il y a trois ans, Manzila avait déjà fait sensation en quittant Anderlecht pour le Club de Bruges, alors qu'il n'avait que dix ans. À l'époque, ce transfert était perçu comme un geste symbolique dans la concurrence de plus en plus féroce que se livrent les grands clubs belges pour s'attacher les jeunes talents.

Bruges avait recruté Manzila avec l'ambition de le faire progresser. Le jeune joueur était très prometteur et avait même suscité l'intérêt de grands clubs étrangers. À l'époque, son entourage diffusait fièrement des photos du jeune attaquant portant le maillot du FCB.

Mais trois ans plus tard, Manzila choisit à nouveau un nouvel environnement. Selon diverses sources, la famille n'était plus pleinement convaincue par la situation sportive à Bruges. Et c'est alors que Jean Kindermans est revenu sur le devant de la scène.


L'influence de l'ancien d'Anderlecht à l'Antwerp semble considérable. Depuis son arrivée, le Great Old s'efforce de se positionner comme un club formateur, doté d'une vision claire pour les jeunes. Il ne s'agit pas seulement d'infrastructures ou de résultats, mais surtout de confiance, d'encadrement et de développement individuel. C'est précisément ce qui aurait convaincu la famille de Manzila.

L'Antwerp se forge progressivement une réputation

À Anvers, on a le sentiment que Kindermans tente de reconstruire, étape par étape, le même modèle qu'il avait mis en place à Neerpede. Le club investit massivement dans la formation des jeunes et s'efforce non seulement d'attirer les talents, mais aussi de leur offrir un parcours clair vers le professionnalisme.

Ce projet commence à porter ses fruits. Manzila rejoint une génération championne la saison dernière et est considéré comme particulièrement prometteur au sein du club. Si sa progression se poursuit, il pourrait même signer son premier contrat professionnel au Bosuil dès la saison prochaine.

De plus, le fait que l'Antwerp parvienne à débaucher un jeune joueur du Club de Bruges en dit long sur l'attrait que gagne progressivement son centre de formation.

La main de Kindermans reste visible

Ce transfert souligne avant tout la solide réputation dont jouit toujours Jean Kindermans dans le football belge. Joueurs, parents et agents le considèrent encore comme un guide capable d'amener les jeunes talents au plus haut niveau.

À Anderlecht, il a été responsable de la formation de dizaines de joueurs professionnels et des Diables Rouges pendant de nombreuses années. Il s'efforce désormais de mettre cette expertise au service du renforcement structurel anversois. Et cela semble progressivement porter ses fruits.

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