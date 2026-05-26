🎥 Thorgan Hazard connaît sa sanction après son exclusion lors de son dernier match avec Anderlecht

Les adieux de Thorgan Hazard au Sporting d'Anderlecht ont tourné au fiasco. Les Mauves ont été balayés sur la pelouse de l'Union, et l'ancien Diable Rouge a même été exclu. Sa sanction est désormais connue.

L'aventure de Thorgan Hazard au Sporting d'Anderlecht s'est achevée sur la pelouse de l'Union. Comme Mats Rits et Yari Verschaeren, l'ancien Diable Rouge arrive en fin de contrat et n'est pas prolongé.

Une information communiquée juste avant le derby bruxellois, ce qui a permis à Thorgan Hazard de faire ses adieux à ses supporters. Ceux-ci ont néanmoins tourné au fiasco.

Auteur d'une faute grossière sur Guillerme Smith juste après le repos, le joueur de 33 ans a été exclu alors que le score était déjà de 4-0 pour l'Union. Le marquoir affichait 5-1 au coup de sifflet final.

Thorgan Hazard suspendu deux matchs après son exclusion

Une terrible dernière pour Thorgan Hazard, joueur le plus décisif d'Anderlecht cette saison, avec quinze buts et onze passes décisives toutes compétitions confondues. Le probable futur joueur du RC Lens connaît désormais sa sanction, et le parquet fédéral s'est montré inflexible.

C'est en effet à une suspension de deux matchs fermes et d'un match avec sursis qu'a été condamné Thorgan Hazard, ce mardi. Les suspensions pour les cartes rouges étant cumulables d'un pays à l'autre, il manquerait donc les deux premiers matchs avec son nouveau club. Reste à voir si un appel aura lieu dans les prochains jours.



