Un protégé de Sébastien Pocognoli saccage l'arbitrage et dénonce : "Il y a un parti pris contre l'AS Monaco"

L'AS Monaco de Sébastien Pocognoli n'a perdu qu'une seule fois lors des neuf derniers matchs... malgré un parti pris ? C'est en tout cas l'avis d'Aleksandar Golovin, très cash sur le niveau de l'arbitrage en France.

Arrivé sur le Rocher à la surprise générale au mois d'octobre alors qu'il avait débuté la saison sur le banc de l'Union Saint-Gilloise, Sébastien Pocognoli a déjà dirigé l'AS Monaco à 31 reprises en match officiel.

L'entraîneur belge a d'abord connu une période compliquée, mais surfe sur une meilleure vague depuis plusieurs semaines et n'a perdu qu'une fois lors de ses neuf derniers matchs, contre le PSG au match aller du barrage de Ligue des Champions.

L'AS Monaco de Sébastien Pocognoli est-il victime d'un parti pris ?

Une performance réalisée... malgré un parti pris contre l'AS Monaco ? C'est en tout cas ce qu'estime Aleksandar Golovin dans un entretien accordé au média russe Express. Le médian offensif de 29 ans, qui évolue dans la Principauté depuis 2018 et son arrivée du CSKA Moscou, ne mâche pas ses mots.

"Je peux dire avec certitude qu'en France, l'arbitrage est mauvais", lâche-t-il, interrogé sur la sonorisation totale des arbitres qui aura lieu pour le match PSG - Toulouse de ce vendredi, qui permettra aux spectateurs dans le stade et aux téléspectateurs d'entendre les dires de l'arbitre Éric Wattellier.

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"Il y a un parti pris contre l'AS Monaco. Je ne veux pas expliquer les résultats par les arbitres, mais cela se ressent. S'il y a un moment limite, l'arbitre prendra une décision qui ne sera pas en notre faveur. Et ce n'est pas seulement mon avis, mais celui de nombreux joueurs de Monaco."