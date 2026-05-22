Une vieille connaissance d'Eden Hazard met un terme à sa carrière

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Une vieille connaissance d'Eden Hazard met un terme à sa carrière
Photo: © photonews
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César Azpilicueta a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel ce vendredi sur ses réseaux sociaux.

En fin de contrat à Séville, César Azpilicueta ne prolongera pas son contrat et ne cherchera pas de nouveau défi. L'Espagnol mettra un terme à sa carrière à l'âge de 36 ans.

César Azpilicueta a débuté sa carrière à Osasuna (2007-2010). Après avoir disputé 108 matchs sous les couleurs de son club formateur, il a rejoint l'Olympique de Marseille (2010-2012). Ensuite, il a rejoint Chelsea, club où il a passé la meilleure partie de sa carrière (2012-2023) et où il est devenu capitaine. En terre londonienne, il a notamment évolué avec l'ancien Diable Rouge Eden Hazard (2012-2019). À l'été 2023, il est retourné en Espagne en signant à l'Atlético Madrid (2023-2025) avant de finir sa carrière à Séville (2025-2026).

En onze ans à Londres, le défenseur espagnol a tout gagné : la Ligue des Champions (2021), deux Ligues Europa (2013, 2019), deux Premier Leagues (2015, 2017), la Coupe du Monde des Clubs (2021), la Supercoupe de l’UEFA (2021), la FA Cup (2018) et la Coupe de la Ligue (2015).

Avec l'OM, il a remporté deux fois la Coupe de la Ligue (2011, 2012) et le Trophée des champions à deux reprises également (2011, 2012). Avec l'Espagne, il a remporté la Ligue des Nations en 2023 (même s'il ne faisait pas partie de l'équipe dans le Final Four). En tant que jeune, il a également remporté le championnat d'Europe Espoirs (2011) et le championnat d'Europe des moins de 19 ans (2007).

César Azpilicueta s'est exprimé dans un communiqué

Ce samedi, César Azpilicueta disputera le dernier match de sa carrière à Vigo contre le Celta. "Aujourd’hui, je veux partager avec vous que cette saison sera ma dernière en tant que footballeur professionnel. Après tant d’années à vivre mon rêve, je sens qu’il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Pour être honnête, même si je me suis préparé à cet instant, j’ai trouvé difficile d’écrire ce communiqué. Après 20 saisons, tant de personnes ont joué un rôle important dans ma carrière", a-t-il notamment écrit.


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