Jérémy Taravel : "Gagner doit redevenir un automatisme pour Anderlecht"

Jérémy Taravel : "Gagner doit redevenir un automatisme pour Anderlecht"
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Jérémy Taravel constate des progrès depuis sa prise de fonction comme entraîneur principal d'Anderlecht, mais mesure encore le chemin à parcourir. Le Français souhaite rétablir une véritable culture de la gagne, aujourd'hui trop absente au sein du club.

Jérémy Taravel n’est à la tête du RSC Anderlecht que depuis deux mois, mais l'intérimaire désormais confirmé tente déjà de marquer sa patte au sein du club. Le Français note notamment des progrès dans l’état d’esprit de son groupe. "J’ai le sentiment que tout le monde veut être ici. Que nous avons créé un environnement dans lequel joueurs et staff donnent tout avec plaisir", explique-t-il dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

Selon Taravel, tout commence par la création du bon cadre de travail. "Celui qui va travailler à contre-cœur n’est pas capable de construire quoi que ce soit", affirme-t-il. C’est pourquoi il met un accent particulier sur l’individu au sein du collectif. "J’essaie de m’occuper de chacun. Cela peut être de petites choses, mais ne sous-estimez jamais la valeur d’une simple tape sur l’épaule."

Anderlecht va mieux, mais a encore du travail

Pourtant, le chemin est encore long, comme l’a montré la rencontre contre le Cercle. Taraval s'était montré particulièrement sévère après ce match. "Mon message était simple : j’aurai besoin de tout le monde pour les Play-offs. C’est pour ça que j’étais autant en colère." Selon lui, certains joueurs n’ont pas saisi leur chance. "Nous n’avons pas joué pour gagner, nous n’avons pas joué pour faire mal à l’adversaire."

Une telle attitude, Taravel ne peut pas l’accepter. "Je peux comprendre une défaite comme contre Malines. Mais pas contre le Cercle. Voilà pourquoi j’étais furieux. Le groupe sait que je n’accepte pas ça." Cela montre, selon lui, que l’équipe doit encore progresser sur le plan mental.

Gagner doit redevenir un automatisme pour Anderlecht

Pour Taravel, le problème central réside dans un manque de vraie mentalité de vainqueur. "Je sens parfois qu’il manque encore une vraie culture de gagnants ici. Peu importe l’adversaire : gagner est la priorité absolue. Et cela ne se fait pas seulement le week-end, mais toute la semaine." Avec le début des Play-offs et un duel face au Club de Bruges en ligne de mire, il veut renforcer ce message.

Il s’appuie sur ses propres expériences au plus haut niveau, notamment face au Bayern Munich. "Quand ces joueurs descendent du bus, ils ont un seul objectif : gagner. Et s’ils peuvent marquer dix buts, ils le font. Ils ne se contentent pas d’un 1-0." C’est exactement cette mentalité que Taravel veut instaurer à Anderlecht : "À chaque passe, à chaque exercice. Gagner doit devenir un automatisme. Mais c’est un processus, et cela prend du temps."

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