La sensation de Malines révèle : "Un grand club belge s'est déjà renseigné cet hiver"

Deuxième surprise de la saison derrière Saint-Trond, Malines réalise une saison historique. Parmi ses fers de lance, Myron van Brederode, qui aurait déjà pu quitter le KaVé cet hiver pour rejoindre un grand club de notre pays.

Légende de Malines, Piet Den Boer est impressionné par son jeune compatriote Myron van Brederode. "Je pense que c'est un joueur fantastique", assure l'ancien attaquant néerlandais, vainqueur du championnat, de la Coupe des Coupes et de la Supercoupe d'Europe avec le KaVé à la fin des années 80, dans les colonnes de la Gazet van Antwerpen.

Avant son arrivée derrière les casernes, Myron van Brederode n'était pas toujours suivi par une réputation irréprochable. "Je comprends ce qui se dit. J'étais un peu turbulent quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, je suis bien plus mature, même si sur le terrain, je peux encore me montrer agacé sur moi-même ou mes coéquipiers. Je dois encore apprendre à gérer mes émotions."

Selon Den Boer, ce trait fait cependant partie intégrante de son caractère. Il évoque sa propre génération de Néerlandais, où les joutes verbales étaient fréquentes. "C'était pour se motiver mutuellement et passer à autre chose rapidement", explique-t-il. "Même si les Belges gèrent parfois moins bien ce genre de choses."

Myron van Brederode ne voulait pas préférer l'argent au sport

L'été dernier, Myron van Brederode a choisi délibérément de rejoindre Malines en provenance de l'AZ Alkmaar, malgré d'autres options. "J'ai été convaincu très rapidement. C'était ça, la Turquie ou l'Arabie Saoudite", assure, toujours dans la Gazet van Antwerpen, celui qui ne voulait pas opter pour le financier au détriment du sportif.

Cependant, son avenir à long terme ne semble pas se situer derrière les casernes. Piet Den Boer est clair à ce sujet. "Le club ne pourra pas le garder, j'en suis certain." Van Brederode confirme : il sait que le club le considère comme un investissement. "L'objectif est de me vendre au plus vite. Si une bonne opportunité se présente, je pense qu'il faut toujours la saisir."





Un grand club de Pro League déjà intéressé en janvier

Entre-temps, l'intérêt s'est déjà manifesté. "Un grand club belge s'est déjà renseigné cet hiver", révèle van Brederode, sans donner de nom. Quant à ses ambitions futures, il reste lucide. "Je suis fan du Real Madrid et de Chelsea, mais ce n'est pas réaliste."

"Je m'intéresse à des clubs comme le PSV, l'Ajax, Feyenoord, ou encore aux grands clubs belges. Mais pour l'instant, je suis heureux ici. On verra bien pour la suite", a conclu Myron van Brederode.