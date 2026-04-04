La sensation de Malines révèle : "Un grand club belge s'est déjà renseigné cet hiver"

La sensation de Malines révèle : "Un grand club belge s'est déjà renseigné cet hiver"
Photo: © photonews
Deviens fan de KV Malines! 1472

Deuxième surprise de la saison derrière Saint-Trond, Malines réalise une saison historique. Parmi ses fers de lance, Myron van Brederode, qui aurait déjà pu quitter le KaVé cet hiver pour rejoindre un grand club de notre pays.

Légende de Malines, Piet Den Boer est impressionné par son jeune compatriote Myron van Brederode. "Je pense que c'est un joueur fantastique", assure l'ancien attaquant néerlandais, vainqueur du championnat, de la Coupe des Coupes et de la Supercoupe d'Europe avec le KaVé à la fin des années 80, dans les colonnes de la Gazet van Antwerpen.

Avant son arrivée derrière les casernes, Myron van Brederode n'était pas toujours suivi par une réputation irréprochable. "Je comprends ce qui se dit. J'étais un peu turbulent quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, je suis bien plus mature, même si sur le terrain, je peux encore me montrer agacé sur moi-même ou mes coéquipiers. Je dois encore apprendre à gérer mes émotions."

Selon Den Boer, ce trait fait cependant partie intégrante de son caractère. Il évoque sa propre génération de Néerlandais, où les joutes verbales étaient fréquentes. "C'était pour se motiver mutuellement et passer à autre chose rapidement", explique-t-il. "Même si les Belges gèrent parfois moins bien ce genre de choses."

Myron van Brederode ne voulait pas préférer l'argent au sport

L'été dernier, Myron van Brederode a choisi délibérément de rejoindre Malines en provenance de l'AZ Alkmaar, malgré d'autres options. "J'ai été convaincu très rapidement. C'était ça, la Turquie ou l'Arabie Saoudite", assure, toujours dans la Gazet van Antwerpen, celui qui ne voulait pas opter pour le financier au détriment du sportif.

Cependant, son avenir à long terme ne semble pas se situer derrière les casernes. Piet Den Boer est clair à ce sujet. "Le club ne pourra pas le garder, j'en suis certain." Van Brederode confirme : il sait que le club le considère comme un investissement. "L'objectif est de me vendre au plus vite. Si une bonne opportunité se présente, je pense qu'il faut toujours la saisir."

Un grand club de Pro League déjà intéressé en janvier

Entre-temps, l'intérêt s'est déjà manifesté. "Un grand club belge s'est déjà renseigné cet hiver", révèle van Brederode, sans donner de nom. Quant à ses ambitions futures, il reste lucide. "Je suis fan du Real Madrid et de Chelsea, mais ce n'est pas réaliste."

"Je m'intéresse à des clubs comme le PSV, l'Ajax, Feyenoord, ou encore aux grands clubs belges. Mais pour l'instant, je suis heureux ici. On verra bien pour la suite", a conclu Myron van Brederode.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KV Malines
Myron van Brederode

Plus de news

"Je suis peut-être bizarre" : Wout Faes se confie sur son choix de vie peu commun dans le monde actuel

"Je suis peut-être bizarre" : Wout Faes se confie sur son choix de vie peu commun dans le monde actuel

23:00
"M. Verboomen est venu s'excuser" : Hans Cornelis très frustré après la défaite de Charleroi

"M. Verboomen est venu s'excuser" : Hans Cornelis très frustré après la défaite de Charleroi

22:30
2
"Son rôle est très important" : Sébastien Pocognoli se confie sur sa relation avec son président

"Son rôle est très important" : Sébastien Pocognoli se confie sur sa relation avec son président

22:00
Les sommes immenses touchées par Ronaldo, Messi, Mbappé et Vinicius pour la fameuse publicité LEGO

Les sommes immenses touchées par Ronaldo, Messi, Mbappé et Vinicius pour la fameuse publicité LEGO

21:40
Du Beerschot à finaliste de la Ligue des champions : Victor Wanyama met un terme à sa carrière

Du Beerschot à finaliste de la Ligue des champions : Victor Wanyama met un terme à sa carrière

21:20
Stijn Stijnen, agacé, quitte le terrain avant le coup de sifflet final

Stijn Stijnen, agacé, quitte le terrain avant le coup de sifflet final

21:00
Les occasions sont là, les buts toujours pas : la passe de dix pour Charleroi, déjà distancé au classement

Les occasions sont là, les buts toujours pas : la passe de dix pour Charleroi, déjà distancé au classement

20:30
3
Ferri fait le break ! Suivez Westerlo - Charleroi en Direct Commenté Live

Ferri fait le break ! Suivez Westerlo - Charleroi en Direct Commenté

19:05
La presse française salue la prestation de Nathan Ngoy : "Il a tenu son rang sur ce derby du Nord"

La presse française salue la prestation de Nathan Ngoy : "Il a tenu son rang sur ce derby du Nord"

20:00
🎥 Luis Vazquez montre l'exemple à Anderlecht, et frappe encore avec Getafe

🎥 Luis Vazquez montre l'exemple à Anderlecht, et frappe encore avec Getafe

19:30
Un dimanche qui réussit aux équipes liégeoises en D1B : le RFC Liège et Seraing prennent 3 points importants

Un dimanche qui réussit aux équipes liégeoises en D1B : le RFC Liège et Seraing prennent 3 points importants

19:00
Nouveau couac pour Karel Geraerts et Théo Leoni, qui doivent espérer un miracle pour monter en Ligue 1

Nouveau couac pour Karel Geraerts et Théo Leoni, qui doivent espérer un miracle pour monter en Ligue 1

18:30
Une saison ratée si Bruges n'est pas champion ? "Il faut l'admettre si une autre équipe a été exceptionnelle"

Une saison ratée si Bruges n'est pas champion ? "Il faut l'admettre si une autre équipe a été exceptionnelle"

17:30
7
🎥 Quelle image : quand Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku inspirent... Jannik Sinner et Zizou Bergs

🎥 Quelle image : quand Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku inspirent... Jannik Sinner et Zizou Bergs

18:00
🎥 Un ancien arbitre ne mâche pas ses mots : "C'est toujours l'Union qui s'en tire à bon compte"

🎥 Un ancien arbitre ne mâche pas ses mots : "C'est toujours l'Union qui s'en tire à bon compte"

17:00
6
Les U17 d'Anderlecht s'offrent le Real Madrid et filent en demi-finale d'une compétition prestigieuse

Les U17 d'Anderlecht s'offrent le Real Madrid et filent en demi-finale d'une compétition prestigieuse

16:00
Deux joueurs de Pro League en concurrence pour rejoindre la Premier League et Newcastle

Deux joueurs de Pro League en concurrence pour rejoindre la Premier League et Newcastle

16:30
Ivan Leko aborde les Play-Offs en pleine confiance : "Je sais que je suis bon dans ce que je fais"

Ivan Leko aborde les Play-Offs en pleine confiance : "Je sais que je suis bon dans ce que je fais"

15:30
Florucz et Rodriguez de retour, mais pas de Van de Perre : les nouvelles de David Hubert Réaction

Florucz et Rodriguez de retour, mais pas de Van de Perre : les nouvelles de David Hubert

14:20
🎥 Matthieu Epolo, Chancel Mbemba & cie pas encore rentrés : les incroyables scènes de liesse à Kinshasa

🎥 Matthieu Epolo, Chancel Mbemba & cie pas encore rentrés : les incroyables scènes de liesse à Kinshasa

15:00
Louvain digère mal la remontée du Standard : "C'était mauvais des deux côtés"

Louvain digère mal la remontée du Standard : "C'était mauvais des deux côtés"

14:40
4
Quelle importance aura l'absence de Nathan Saliba pour Anderlecht ? "Il est très précieux pour l'équilibre"

Quelle importance aura l'absence de Nathan Saliba pour Anderlecht ? "Il est très précieux pour l'équilibre"

13:30
🎥 "C'est impensable" : un nouvel assist, mais une nouvelle grosse déconvenue pour Mika Godts

🎥 "C'est impensable" : un nouvel assist, mais une nouvelle grosse déconvenue pour Mika Godts

14:00
La pression s'accentue au Club de Bruges : "De l'énergie négative"

La pression s'accentue au Club de Bruges : "De l'énergie négative"

12:40
Pourquoi le VAR n'est-il pas revenu sur le penalty non sifflé contre l'Union ? La réponse d'Erik Lambrechts Réaction

Pourquoi le VAR n'est-il pas revenu sur le penalty non sifflé contre l'Union ? La réponse d'Erik Lambrechts

12:00
8
Un jeune talent africain cité à la RAAL

Un jeune talent africain cité à la RAAL

13:00
Catastrophe pour Malines à l'entame des Champions Playoffs : "Conséquence du match contre Anderlecht"

Catastrophe pour Malines à l'entame des Champions Playoffs : "Conséquence du match contre Anderlecht"

08:00
🎥 Le raté de l'année pour Opoku ? "Il donne tout, ça fait mal pour lui"

🎥 Le raté de l'année pour Opoku ? "Il donne tout, ça fait mal pour lui"

12:20
Felice Mazzù déçu après la défaite face au Standard : "C'est frustrant"

Felice Mazzù déçu après la défaite face au Standard : "C'est frustrant"

11:30
1
Un Trudonnaire furieux : "Je ne sais pas quoi à quoi sert la VAR"

Un Trudonnaire furieux : "Je ne sais pas quoi à quoi sert la VAR"

10:30
🎥 Lionel Messi continue d'écrire l'histoire et marque le premier but du nouveau stade de l'Inter Miami

🎥 Lionel Messi continue d'écrire l'histoire et marque le premier but du nouveau stade de l'Inter Miami

11:00
Un échec total : Kasper Dolberg déjà sur le départ un an après avoir quitté Anderlecht ?

Un échec total : Kasper Dolberg déjà sur le départ un an après avoir quitté Anderlecht ?

10:00
1
Une rentrée d'argent miraculeuse ? "L'OL doit 12 millions d'euros au RWDM"

Une rentrée d'argent miraculeuse ? "L'OL doit 12 millions d'euros au RWDM"

09:30
Le Club de Bruges annonce le départ d'un joueur en fin de saison

Le Club de Bruges annonce le départ d'un joueur en fin de saison

09:00
À peine revenu de sélection, Lucas Stassin reprend les bonnes habitudes

À peine revenu de sélection, Lucas Stassin reprend les bonnes habitudes

08:20
Le message fort du Standard : "On a montré qu'on est entièrement concernés par ces Play-Offs 2" Interview

Le message fort du Standard : "On a montré qu'on est entièrement concernés par ces Play-Offs 2"

07:20
8

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 13:30 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 18:30 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-offs 3

 Journée 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved