Saint-Étienne avait tout prévu : la clause qui fait du tort à Lucas Stassin depuis de longs mois

Lucas Stassin attend de se montrer dans un championnat plus relevé que la Ligue 2. Pour une question de compétitivité sportive, mais aussi d'un point de vue financier.

Du côté de Westerlo, Lucas Stassin vivait avec 1 000 à 1 200 € par mois. C'est la somme que son père Stéphane lui versait alors sur son compte au début de sa carrière. Avec l'appartement et la voiture alors fournis par le club, ses parents estimaient que cette somme lui suffisait pour vivre.

En rejoignant Saint-Étienne, le Brainois est arrivé dans un autre monde, que ce soit en matière de ferveur ou d'émoluments salariaux. Mais la descente en Ligue 2 a fait très mal.

Un contrat est un contrat

Le club avait en effet négocié une clause stipulant que son salaire serait divisé par deux en cas de relégation. Une éventualité qui s'est matérialisée l'été dernier, ne faisant pas les affaires de Stassin.

Tout en étant le joueur le plus cher de l'effectif...et du championnat, l'ancien espoir d'Anderlecht a disparu du top 10 des joueurs les mieux payés de Saint-Étienne, passant de 58 000€ bruts mensuels à 28 000€, rapporte L'Equipe.

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On comprend dès lors la frustration du joueur quand la direction stéphanoise refusait les offres venues de Ligue 1 et de l'étranger les uns après les autres. Après une première partie de saison très difficile, Lucas Stassin a relevé la tête et pourrait bien encore faire monter sa cote en participant à la Coupe du Monde. Avec une clause spéciale à la clé ?